Украинцы такого не будут терпеть: что может вывести на улицы миллионы граждан

Во время полномасштабной войны уже несколько раз возникали протесты. Граждане выходили не только в Киеве, но и в других городах. И хотя они были не масштабными, украинцы показали, что готовы отстаивать свое мнение даже в военное время. Искусственный интеллект спрогнозировал, из-за каких проблем в стране украинцы могут выйти на массовые протесты в 2026 году.

Протесты. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT считает, что главным детонатором может стать чувство несправедливости. Не обязательно сама война или экономические трудности. По оценке, особенно опасной будет комбинация нового крупного коррупционного скандала, падение уровня жизни, проблем с электричеством и отоплением и ощущение, что власти живут по другим правилам.

Отдельным раздражителем может стать мобилизация, если общество увидит в ней неравенство. К примеру, когда одни граждане воюют или теряют доходы, а другие демонстрируют привилегии.

ChatGPT отмечает: говорить о неизбежности масштабных протестов пока рано. Украинское общество остается сосредоточенным на войне. Но если власть потеряет у людей чувство справедливости, ситуация способна измениться очень быстро.

Чат-бот Gemini ставит во главу угла также не бедность, а нарушение морального договора между властью и обществом. Острой реакция может быть на решения, которые украинцы воспримут как фактическую капитуляцию. Речь идет о возможном соглашении с Россией за счет суверенитета или юридического отказа от территорий.

Второй риск – вмешательство политиков в оборонный сектор, кадровые решения и давление на военных, волонтеров или эффективных управленцев. По мнению Gemini, подобные шаги способны быстро разрушать доверие.

Третий фактор – коррупция на фоне истощения. Если люди отдают последнее на армию, а во власти всплывают истории о крупных взятках, это может восприниматься уже не просто как коррупция, а как предательство.

Чат-бот Grok связывает риск протестов прежде всего с накопившейся усталостью. Если к коррупционным скандалам прибавятся продолжительные блекауты, дефицит горючего и резкое удорожание товаров, недовольство может выйти на улицы.

Еще один триггер – усиление мобилизации на фоне отсутствия заметного прогресса на фронте. В то же время, взрывоопасной Grok считает и противоположную ситуацию — затягивание войны без понятной перспективы.

Отдельно чат-бот называет возможное "мирное соглашение", которое общество воспримет как капитуляцию. Особенно если она будет предусматривать болезненные уступки без убедительных гарантий безопасности.

Все три чат-бота сходятся в одном: самых экономических затруднений может быть недостаточно для массовых протестов. Сильнейшим триггером станет ощущение несправедливости, измены или двойных правил.

В то же время, акценты различаются. ChatGPT больше всего говорит о коррупции, падении уровня жизни и энергетических проблемах. Gemini делает акцент на возможной капитуляции, кадровых решениях и вмешательстве в оборонную сферу. Grok добавляет к этому блекауты, горючее, подорожание и затягивание войны.

Следовательно, потенциальный взрыв может начаться не из-за одной проблемы. Самым опасным станет момент, когда несколько кризисов одновременно убедят людей, что власть больше не живет по тем правилам, которые требует от общества.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как коррупционные скандалы в окружении Зеленского повлияют на отношение Запада.



