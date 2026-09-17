Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, яким скасовуються пільги на посилки до 150 євро. Деякі нардепи заявляли, що це змусить багатьох ФОПів просто закритися. Як відреагує ринок на зміни (якщо вони будуть ухвалені та введені) проаналізували три популярні моделі штучного інтелекту.

Україна. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Gemini вказує, що скасування пільги може запустити одразу кілька негативних процесів. Насамперед йдеться про тінізацію та контрабандні схеми. Дрібний бізнес, зокрема мікроімпортери й онлайн-магазини, може перейти у “тінь”. Замість легального поштового розмитнення можуть зрости попит на сірі схеми доставки через кордон або дроблення вантажів. У такому разі бюджет ризикує отримати менше податків, ніж очікувалося, а корупційні ризики на митниці зростуть.

Окремий фактор — удар по малому бізнесу та самозайнятості. Підприємці, які перепродують комплектувальні, одяг чи дрібну техніку, можуть втратити маржинальність. Додаткові процедури розмитнення кожної посилки та витрати на брокерів можуть зробити таку діяльність нерентабельною. Наслідком можуть стати закриття ФОПів і зростання безробіття.

Також можливе подорожчання товарів для споживачів та значне навантаження на поштові митниці. Через необхідність оформлювати велику кількість дрібних посилок можуть виникнути затримки доставки.

Чат-бот Grok звертає увагу на те, що скасування пільги означатиме подорожчання покупок з AliExpress, Temu чи Amazon на 20% ПДВ. Для дрібних підприємців, які заробляють на перепродажі таких товарів, це може стати ударом під дих, адже додатковий податок здатен забрати їхню маржу.

Однак окремо Grok виділяє військових і волонтерів. Вони замовляють за кордоном комплектуючі для дронів, тому подорожчання таких товарів означатиме додаткові витрати. Для волонтерів це може означати, що на ті самі потреби доведеться збирати більше коштів.

Водночас частина малого бізнесу може просто закритися через втрату маржі. Покупці також можуть почати менше замовляти з-за кордону, оскільки дешеві товари перестануть бути дешевими. Митниця ризикує отримати значне навантаження, а затримки доставки можуть стати нормою.

Чат-бот DeepSeek розглядає ситуацію ще ширше. На його думку, для невеликого підприємця, який замовляє партії одягу чи дитячих товарів на маркетплейсах, 20% ПДВ із першого євро може фактично знищити маржу. Такий бізнес може втратити можливість конкурувати з великими мережами та бути змушеним закритися.

Ще один ризик — перевантаження митниці. йдеться про можливий колапс через різке збільшення навантаження. Наслідком можуть стати тижневі затримки доставки та зростання контрабанди.

Найбільш чутливим наслідком DeepSeek називає подорожчання товарів для звичайних людей. За його відповіддю, понад 80% таких посилок коштували до 50 євро. Йдеться не лише про покупки, а й про ліки, дитяче харчування, одяг та інструменти для роботи. Для родин, які мають обмежені фінансові можливості, подорожчання на 20% може означати відмову від частини необхідних покупок.

У висновку, усі три чат-боти сходяться в одному: скасування пільги може означати подорожчання товарів, проблеми для малого бізнесу та додаткове навантаження на митницю. Grok окремо звертає увагу на військових і волонтерів, для яких дорожчі комплектуючі для дронів означатимуть додаткові витрати.

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