Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, которым отменяются льготы на посылки до 150 евро. Некоторые нардепы заявляли, что это заставит многих ФЛП просто закрыться. Как отреагирует рынок на изменения (если они будут приняты и введены), проанализировали три популярные модели искусственного интеллекта.

Украина. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Gemini указывает, что отмена льготы может запустить сразу несколько отрицательных процессов. В первую очередь речь идет о тенизации и контрабандных схемах. Мелкий бизнес, в частности микроимпортеры и онлайн магазины, может перейти в "тень". Вместо легального почтового растаможивания могут увеличиться спрос на серые схемы доставки через границу или дробление грузов. В таком случае, бюджет рискует получить меньше налогов, чем ожидалось, а коррупционные риски на таможне возрастут.

Отдельный фактор – удар по малому бизнесу и самозанятости. Предприниматели, перепродающие комплектующие, одежду или мелкую технику, могут потерять маржинальность. Дополнительные процедуры растаможивания каждой посылки и расходы на брокеров могут сделать такую деятельность нерентабельной. Следствием могут стать закрытие ФЛП и рост безработицы.

Также возможно подорожание товаров для потребителей и значительная погрузка на почтовые таможни. Из-за необходимости оформлять большое количество мелких посылок могут возникнуть задержки доставки.

Чат-бот Grok обращает внимание на то, что отмена льготы означает подорожание покупок с AliExpress, Temu или Amazon на 20% НДС. Для мелких предпринимателей, зарабатывающих на перепродаже таких товаров, это может стать ударом под дых, ведь дополнительный налог способен забрать их маржу.

Однако отдельно Grok выделяет военных и волонтеров. Они заказывают за границей комплектующие для дронов, поэтому подорожание таких товаров будет означать дополнительные расходы. Для волонтеров это может означать, что на те же нужды придется собирать больше средств.

В то же время часть малого бизнеса может просто закрыться из-за потери маржи. Покупатели также могут начать меньше заказывать из-за границы, потому что дешевые товары перестанут быть дешевыми. Таможня рискует получить значительную нагрузку, а задержки доставки могут стать нормой.

Чат-бот DeepSeek рассматривает ситуацию еще шире. По его мнению, для небольшого предпринимателя, заказывающего партии одежды или детских товаров на маркетплейсах, 20% НДС с первого евро может фактически уничтожить маржу. Такой бизнес может упустить возможность конкурировать с крупными сетями и быть вынужденным закрыться.

Еще один риск – перегрузка таможни. речь идет о возможном коллапсе из-за резкого увеличения нагрузки. Следствием этого могут стать недельные задержки доставки и рост контрабанды.

Наиболее чувствительным последствием DeepSeek называет удорожание товаров для обычных людей. По его ответу, более 80% таких посылок стоили до 50 евро. Речь идет не только о покупках, но и о лекарствах, детском питании, одежде и инструментах для работы. Для семей с ограниченными финансовыми возможностями подорожание на 20% может означать отказ от части необходимых покупок.

В заключении все три чат-бота сходятся в одном: отмена льготы может означать подорожание товаров, проблемы для малого бизнеса и дополнительную нагрузку на таможню. Grok отдельно обращает внимание на военных и волонтеров, для которых более дорогие комплектующие для дронов будут означать дополнительные расходы.

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