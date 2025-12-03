logo_ukra

Головна Новини Суспільство права людини Українці масово втрачають право на старі паспорти: хто змушений міняти документ негайно
Українці масово втрачають право на старі паспорти: хто змушений міняти документ негайно

Паспорт старого зразка — ще дійсний, але в одному випадку він стає марним клаптиком паперу.

3 грудня 2025, 20:00
Багато українців досі користуються паспортами у вигляді книжечки, отриманими ще задовго до появи ID-карток. І хоч офіційного дедлайну для обов’язкової заміни таких документів поки що немає, є обставини, за яких паспорт раптово втрачає силу — і вам доведеться все починати з нуля.

Українці масово втрачають право на старі паспорти: хто змушений міняти документ негайно

Паспорт-книжечка ще чинний, але в окремих випадках його можуть визнати недійсним одразу.

Про це попереджає Державна міграційна служба України.

Паспорт-книжечка залишається чинним, поки:

  • документ не загублено;

  • він не пошкоджений;

  • в особистих даних не було змін (наприклад, прізвища);

  • у нього своєчасно вклеєні фото в 25 і 45 років.

Але у разі найменшого порушення цих умов — він більше не вважається дійсним. І скористатися ним ні для перетину кордону, ні для оформлення документів уже не вийде.

У яких випадках паспорт замінювати обов’язково:

  • якщо його вкрали або ви його загубили;

  • якщо паспорт зносився, пошкодився чи виглядає непридатним;

  • якщо ви змінили прізвище (наприклад, після шлюбу чи розлучення);

  • якщо не вклеїли нове фото в 25 чи 45 років.

У таких ситуаціях старий документ автоматично втрачає чинність, і доведеться переходити на ID-картку.

На відміну від книжечки, ID-картка містить електронний носій, захищена від підробок і спрощує доступ до електронних послуг.

Нагадаємо, портал "Коментарі" повідомляв, що в Україні анулюють документи, які давали право на відстрочку від мобілізації. 

А ще раніше стало відомо, що в Дніпрі жінка з російським паспортом намагалася отримати допомогу від держави. Чи був це справді російський документ, чи лише обкладинка на українському паспорті — наразі не встановлено. Відомо лише те, що співробітники відділення звернули увагу на іноземний паспорт і зафіксували ситуацію, яка однозначно потребує додаткової перевірки компетентних органів.



