Украинцы массово теряют право на старые паспорта: кто вынужден менять документ немедленно
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинцы массово теряют право на старые паспорта: кто вынужден менять документ немедленно

Паспорт старого образца еще действителен, но в одном случае он становится бесполезным клочком бумаги.

3 декабря 2025, 20:00
Автор:
avatar

Проніна Анна

Многие украинцы до сих пор пользуются паспортами в виде книги, полученными еще задолго до появления ID-карт. И хотя официального дедлайна для обязательной замены таких документов пока нет, есть обстоятельства, при которых паспорт внезапно теряет силу и вам придется все начинать с нуля .

Об этом предупреждает Государственная миграционная служба Украины .

Паспорт-книжечка остается в силе, пока:

  • документ не потерян;

  • он не поврежден;

  • в личных данных не было изменений (например, фамилии);

  • у него своевременно вклеены фото в 25 и 45 лет.

Но в случае малейшего нарушения этих условий он больше не считается действительным . И воспользоваться им ни для пересечения границы, ни для оформления документов уже не получится.

В каких случаях паспорт заменять обязательно:

  • если его украли или вы его потеряли ;

  • если паспорт износился, повредился или выглядит непригодным ;

  • если вы сменили фамилию (например, после брака или развода);

  • если не вклеили новое фото в 25 или 45 лет.

В таких ситуациях старый документ автоматически утрачивает силу и придется переходить на ID-карту.

В отличие от книжечки, ID-карта содержит электронный носитель, защищенный от подделок и упрощающий доступ к электронным услугам.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал , что в Украине аннулируют документы, дававшие право на отсрочку от мобилизации.

Ранее стало известно, что в Днепре женщина с российским паспортом пыталась получить помощь от государства. Был ли это действительно российский документ или только обложка на украинском паспорте — пока не установлена. Известно лишь, что сотрудники отделения обратили внимание на иностранный паспорт и зафиксировали ситуацию, которая однозначно нуждается в дополнительной проверке компетентных органов.



