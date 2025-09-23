У Раді вже не приховують проблем: Україна на порозі соціальної катастрофи

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Рівень прожиткового мінімуму не витримує жодної критики. 2025 році прожитковий мінімум для працездатних осіб залишився на рівні 2024 року — 3028 грн. У проєкті бюджету на 2026 рік цей показник змінився аж на 300 грн — до 3328 грн. Прожити на такі кошти в Україні нереально. Це визнають і у Верховній Раді.
ВРУ. Фото з відкритих джерел
Народний депутат Данило Гетманцев зазначив, що прожитковий мінімум має базуватися на реальних цифрах, а не на якихось абстрактних вигадках чи застарілих розрахунках.
За його словами, потрібна чесна розмова з суспільством і конкретні кроки. Політик пропонує наступні кроки:
- Визначити реалістичний розмір прожиткового мінімуму, перерахувати споживчий кошик відповідно до сучасних потреб людини, цін на товари й послуги.
- Відв'язати цей прожитковий мінімум від зарплат суддів, прокурорів, митників і всіх інших.
- Дати людям чітку дорожню карту, коли й наскільки буде поступово збільшуватися прожитковий мінімум, та, відповідно, коли він буде приведеним у відповідність до реалістичних показників.
Політик переконаний, що всі ці кроки потрібно зробити.
