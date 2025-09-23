logo_ukra

У Раді вже не приховують проблем: Україна на порозі соціальної катастрофи
commentss НОВИНИ Всі новини

У Раді вже не приховують проблем: Україна на порозі соціальної катастрофи

Нардепи переймаються рівнем прожиткового мінімуму: що пропонують

23 вересня 2025, 19:39
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Рівень прожиткового мінімуму не витримує жодної критики. 2025 році прожитковий мінімум для працездатних осіб залишився на рівні 2024 року — 3028 грн. У проєкті бюджету на 2026 рік цей показник змінився аж на 300 грн — до 3328 грн. Прожити на такі кошти в Україні нереально. Це визнають і у Верховній Раді. 

У Раді вже не приховують проблем: Україна на порозі соціальної катастрофи

ВРУ. Фото з відкритих джерел

Народний депутат Данило Гетманцев зазначив, що прожитковий мінімум має базуватися на реальних цифрах, а не на якихось абстрактних вигадках чи застарілих розрахунках.

“Поки ж те, що передбачається в бюджеті – це точно навіть не той мінімум, на який дійсно можна прожити”, — зазначив народний депутат. 

За його словами, потрібна чесна розмова з суспільством і конкретні кроки. Політик пропонує наступні кроки: 

- Визначити реалістичний розмір прожиткового мінімуму, перерахувати споживчий кошик відповідно до сучасних потреб людини, цін на товари й послуги.

- Відв'язати цей прожитковий мінімум від зарплат суддів, прокурорів, митників і всіх інших. 

- Дати людям чітку дорожню карту, коли й наскільки буде поступово збільшуватися прожитковий мінімум, та, відповідно, коли він буде приведеним у відповідність до реалістичних показників.

“І однозначно – якщо людина отримує прожитковий мінімум, на який і так ледь можна прожити, то цей прожитковий мінімум не повинен оподатковуватися”, — зазначив він.

Політик переконаний, що всі ці кроки потрібно зробити.  

“Іншого “рецепту” просто немає. Як мінімум – якщо ми хочемо запобігти соціальній катастрофі”, — зазначив він.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які продукти найбільше подорожчали в Україні в серпні. 




Джерело: https://t.me/getmantsevdanil/10116
