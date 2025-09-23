В Раде уже не скрывают проблем: Украина на пороге социальной катастрофы

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Уровень прожиточного минимума не выдерживает критики. В 2025 году прожиточный минимум для трудоспособных лиц остался на уровне 2024 года — 3028 грн. В проекте бюджета на 2026 год этот показатель изменился на 300 грн — до 3328 грн. Прожить на подобные средства в Украине нереально. Это признают и в Верховной Раде.
Народный депутат Даниил Гетманцев отметил, что прожиточный минимум должен базироваться на реальных цифрах, а не на каких-то абстрактных выдумках или устаревших расчетах.
По его словам, нужен честный разговор с обществом и конкретные шаги. Политик предлагает следующие шаги:
- Определить реалистичный размер прожиточного минимума, перечислить потребительскую корзину в соответствии с современными потребностями человека, ценами на товары и услуги.
- Отвязать этот прожиточный минимум от зарплат судей, прокуроров, таможенников и всех остальных.
- Дать людям четкую дорожную карту, когда и насколько постепенно будет увеличиваться прожиточный минимум, и, соответственно, когда он будет приведен в соответствие с реалистическими показателями.
Политик убежден, что все эти шаги нужно предпринять.
