В Раде уже не скрывают проблем: Украина на пороге социальной катастрофы

Уровень прожиточного минимума не выдерживает критики. В 2025 году прожиточный минимум для трудоспособных лиц остался на уровне 2024 года — 3028 грн. В проекте бюджета на 2026 год этот показатель изменился на 300 грн — до 3328 грн. Прожить на подобные средства в Украине нереально. Это признают и в Верховной Раде.

ВРУ. Фото из открытых источников

Народный депутат Даниил Гетманцев отметил, что прожиточный минимум должен базироваться на реальных цифрах, а не на каких-то абстрактных выдумках или устаревших расчетах.

"Пока же то, что предусматривается в бюджете, — это точно даже не тот минимум, на который действительно можно прожить", — отметил народный депутат.

По его словам, нужен честный разговор с обществом и конкретные шаги. Политик предлагает следующие шаги:

- Определить реалистичный размер прожиточного минимума, перечислить потребительскую корзину в соответствии с современными потребностями человека, ценами на товары и услуги.

- Отвязать этот прожиточный минимум от зарплат судей, прокуроров, таможенников и всех остальных.

- Дать людям четкую дорожную карту, когда и насколько постепенно будет увеличиваться прожиточный минимум, и, соответственно, когда он будет приведен в соответствие с реалистическими показателями.

"И однозначно – если человек получает прожиточный минимум, на который и так едва можно прожить, то этот прожиточный минимум не должен облагаться налогом", — отметил он.

Политик убежден, что все эти шаги нужно предпринять.

"Другого "рецепта" просто нет. Как минимум — если мы хотим предотвратить социальную катастрофу", — отметил он.

