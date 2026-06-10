У Раді шокували новиною: що буде із підвищенням зарплат військовим

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Кречмаровская Наталия
Верховна Рада сьогодні переглядала статті видатків з Державного бюджету. Однак важливе рішення так і не ухвалили — йдеться про підвищення заробітних плат військовим.
Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Сергій Соболєв розповів, що гроші на збільшення зарплат військовим у Державному бюджеті не передбачені.
За його словами, підвищення зарплат до 460 тис. грн, що раніше анонсувала влада, в бюджеті не закладено.
За його словами, є ще ідея уряду нараховувати військовим грошове забезпечення у вигляді доплат, які не дораховуються до пенсії.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що зарплати військовим в Україні потрібно підвищувати — про це неодноразово заявляли і посадовців, і народні депутати. Однак, як показує практика, ухвалювати таке рішення поки не готові. Народний депутат Дмитро Разумков розповів, що менше, ніж 100 парламентарів проголосували за 30 тис. грн виплат військовим і зменшення зарплат чиновникам.