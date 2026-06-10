У Раді шокували новиною: що буде із підвищенням зарплат військовим

Верховна Рада сьогодні переглядала статті видатків з Державного бюджету. Однак важливе рішення так і не ухвалили — йдеться про підвищення заробітних плат військовим.

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Сергій Соболєв розповів, що гроші на збільшення зарплат військовим у Державному бюджеті не передбачені.

“У нас немає взагалі в цьому останньому варіанті бюджету збільшення заробітної плати для військовослужбовців. Немає такої статті в принципі. Зате там ви знайдете будь-які інші статті, які прикрили обороноздатністю, але які ніякого відношення до обороноздатності не мають”, — зазначив політик.

За його словами, підвищення зарплат до 460 тис. грн, що раніше анонсувала влада, в бюджеті не закладено.

“Тобто реформа, котру, тобто бюджет пройшов от сьогодні. І навіть ті правки, які внесли депутати і від опозиції, до речі, і від більшості, всі були провалені. Щоб переглянути питання, потрібно знову вносити законопроєкт, знову проходити в усіх читаннях, знову правки до нього. Це як мінімум ще місяць-два, три-чотири, ми не знаємо скільки це. А може, якраз дотягнуть до нового фінансового року, який почнеться там 1 січня 2027 року і туди вже це внесуть”, — пояснив народний депутат.

За його словами, є ще ідея уряду нараховувати військовим грошове забезпечення у вигляді доплат, які не дораховуються до пенсії.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що зарплати військовим в Україні потрібно підвищувати — про це неодноразово заявляли і посадовців, і народні депутати. Однак, як показує практика, ухвалювати таке рішення поки не готові. Народний депутат Дмитро Разумков розповів, що менше, ніж 100 парламентарів проголосували за 30 тис. грн виплат військовим і зменшення зарплат чиновникам.



