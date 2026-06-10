В Раде шокировали новостью: что будет с повышением зарплат военным

Верховная Рада сегодня пересматривала статьи расходов из государственного бюджета. Однако важное решение так и не приняли – речь идет о повышении заработных плат военным.

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Сергей Соболев рассказал, что деньги на увеличение зарплат военным в Государственном бюджете не предусмотрены.

"У нас нет вообще в этом последнем варианте бюджета увеличения заработной платы для военнослужащих. Нет такой статьи в принципе. Зато там вы найдете какие-либо другие статьи, прикрывшие обороноспособностью, но никакого отношения к обороноспособности не имеющие", — отметил политик.

По его словам, повышение анонсированных властями зарплат до 460 тыс. грн в бюджете не заложено.

"То есть реформа, которую, то есть бюджет прошел вот сегодня. И даже те правки, которые внесли депутаты и от оппозиции, кстати, и от большинства, все были провалены. Чтобы пересмотреть вопрос, нужно снова вносить законопроект, снова проходить во всех чтениях, снова правки к нему. Это как минимум еще месяц-два, три-четыре, мы не знаем сколько это. А может, как раз дотянут до нового финансового года, который там начнется 1 января 2027 года и туда уже это внесут”, — пояснил народный депутат.

По его словам, есть еще идея правительства начислять военным денежное довольствие в виде доплат, которые не досчитываются до пенсии.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что зарплаты военным в Украине нужно повышать — об этом неоднократно заявляли и чиновники, и народные депутаты. Однако, как показывает практика, принимать такое решение пока не готовы. Народный депутат Дмитрий Разумков отметил, что менее 100 парламентариев проголосовали за 30 тыс. грн выплат военным и уменьшение зарплат чиновникам.



