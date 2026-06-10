В Раде шокировали новостью: что будет с повышением зарплат военным

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Кречмаровская Наталия
Верховная Рада сегодня пересматривала статьи расходов из государственного бюджета. Однако важное решение так и не приняли – речь идет о повышении заработных плат военным.
Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Сергей Соболев рассказал, что деньги на увеличение зарплат военным в Государственном бюджете не предусмотрены.
По его словам, повышение анонсированных властями зарплат до 460 тыс. грн в бюджете не заложено.
По его словам, есть еще идея правительства начислять военным денежное довольствие в виде доплат, которые не досчитываются до пенсии.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что зарплаты военным в Украине нужно повышать — об этом неоднократно заявляли и чиновники, и народные депутаты. Однако, как показывает практика, принимать такое решение пока не готовы. Народный депутат Дмитрий Разумков отметил, что менее 100 парламентариев проголосовали за 30 тыс. грн выплат военным и уменьшение зарплат чиновникам.