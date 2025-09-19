Народний депутат України від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко заявив, що Бюджет на 2026 рік позбавляє матерів новонароджених дітей більших виплат, якщо діти народилися навіть за день до прийняття закону.

У Раді хапаються за голову: це дискримінація матерів з дітьми

"Це дискримінація. Не може бути так, що мати народженої 31 грудня дитини буде отримувати, 860 гривень, а вже 1 січня — 7 тисяч.

Має підняття ДЛЯ ВСІХ дітей відповідного віку.

Це обов'язково має бути враховано при прийнятті бюджету на 2026 рік", – наголошує нардеп.

За його совами, міністр фінансів Сергій Марченко каже, що дискусія з цього питання продовжуватиметься, але позиція мінфіну поки така, що закон має діяти після його прийняття. Тобто лише для тих дітей, які народяться після 1 січня.

"Будемо боротися далі", – підкреслив Гончаренко.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №13532, який передбачає систему підтримки сімей у період до та після народження дитини.

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що за проєкт закону голоси віддали 290 народних обранців. Він також вказав основні зміни:

Збільшення виплат при народженні дитини. Одноразова виплата при народженні першої, другої чи будь-якої наступної дитини зросте до 50 000 грн. За словами нардепа, раніше ця сума становила 41 280 грн, із яких частина виплачувалась щомісяця. Тепер виплата буде однією сумою. “Пакунок малюка” буде більш гнучким. Політик пояснив, якщо раніше цей набір можна було отримати лише після народження дитини, то тепер його можна буде замовити вже з 36 тижня вагітності.

Щомісячна допологова допомога — 7000 грн. За даними політика, якщо вагітна жінка не має страхового стажу (не працює офіційно), їй виплачуватимуть щомісяця по 7000 грн у період вагітності.

7000 грн щомісяця на дитину до 1 року. Якщо мама, тато або бабуся чи дідусь залишається вдома доглядати за дитиною до 1 року — держава виплачуватиме допомогу (планується 7000 грн на місяць).