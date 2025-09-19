Народный депутат Украины от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что Бюджет на 2026 год лишает матерей новорожденных детей больше выплат, если дети родились даже за день до принятия закона.

В Раде хватаются за голову: это дискриминация матерей с детьми

"Это дискриминация. Не может быть так, что мать родившегося 31 декабря ребенка будет получать 860 гривен, а уже 1 января — 7 тысяч. Должно быть повышение для всех детей соответствующего возраста. Это обязательно должно быть учтено при принятии бюджета на 2026 год", – отмечает нардеп.

По его словам, министр финансов Сергей Марченко говорит, что дискуссия по этому вопросу будет продолжаться, но позиция минфина пока такова, что закон должен действовать после его принятия. То есть только для детей, которые родятся после 1 января.

"Будем бороться дальше", — подчеркнул Гончаренко.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №13532, предусматривающий систему поддержки семей в период до и после рождения ребенка.

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что за проект закона голоса отдали 290 народных избранников. Он также указал основные изменения:

Увеличение выплат при рождении ребенка. Единовременная выплата при рождении первого, второго или любого следующего ребенка возрастет до 50 000 грн. По словам нардепа, ранее эта сумма составила 41 280 грн., из которых часть выплачивалась ежемесячно. Теперь выплата будет одной суммой. "Упаковка малыша" будет более гибкой. Политик объяснил, если раньше этот набор можно получить только после рождения ребенка, то теперь его можно будет заказать уже с 36 недели беременности.

Ежемесячная дородовая помощь — 7000 грн. По данным политика, если у беременной женщины нет страхового стажа (не работает официально), ей будут выплачиваться ежемесячно по 7000 грн в период беременности.

7000 грн. ежемесячно на ребенка до 1 года. Если мама, папа или бабушка или дедушка остается дома ухаживать за ребенком до 1 года — государство будет выплачивать пособие (планируется 7000 грн в месяц).