У Львові майже добудували крематорій

Будівництво львівського крематорію виходить на фінальну стадію. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. За його словами, вже виконано понад 60 % запланованих робіт, і до кінця року планують завершити основні конструкції будівлі.

Будівництво крематорію у Львові виходити на фінішну пряму

"Пічки виготовляють в Іспанії – їх уже чекаємо на монтаж. Весною — благоустрій і запуск", — зазначив Садовий. Мер наголосив, що це ще один важливий крок до сучасного та догідного міста.

Новий крематорій має стати важливою частиною міської інфраструктури. У Львові, як і у багатьох великих містах України, спостерігається дефіцит місць на кладовищах, тож сучасна альтернатива традиційному похованню є нагальною потребою.

Популярність кремації в Україні поступово зростає. За даними соціологів, понад половина українців (53,5 %) ставляться до цього виду поховання позитивно, тоді як ще десять років тому таких було вдвічі менше. Частка кремацій у загальній кількості поховань нині становить близько 8 %, але тенденція постійно зростає.

Для порівняння, у багатьох країнах Європи кремація вже стала основним вибором: у Швеції частка таких поховань перевищує 80 %, у Німеччині – близько 70 %, у Чехії – понад 75 %.

Експерти пояснюють це низкою причин: нестачею земельних ресурсів, зростанням вартості похоронних послуг та зміною суспільного ставлення до ритуалів.

Для Львова запуск власного крематорію — це не лише відповідь на інфраструктурний визов, а й прояв модернізації міста. "Ми будуємо Львів майбутнього — гідний, чистий, сучасний", — наголосив Андрій Садовий.

Раніше повідомлялося, як передавав портал "Коментарі", міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що у Львові до кінця 2025 року з’явиться перший крематорій. Він стане частиною Голосківського кладовища.