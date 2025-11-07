logo

Во Львове почти достроили крематорий
Во Львове почти достроили крематорий

Мэр Андрей Садовый сообщил, что новый крематорий во Львове готов более чем на 60%. До конца года планируется завершить основные работы, а весной — начать благоустройство и запуск объекта.

7 ноября 2025, 19:08
Автор:
Проніна Аня

Будівництво львівського крематорію виходить на фінальну стадію. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. За його словами, уже виконано понад 60 % запланованих робіт, і до кінця року планують завершити основні конструкції будівлі.

Во Львове почти достроили крематорий

Строительство крематория во Львове выходить на финишную прямую

"Пічки виготовляють в Іспанії — їх уже чекаємо на монтаж. Навесні — благоустрій і запуск", — зазначив Садовий. Мер наголосив, що це ще один важливий крок до сучасного й гідного міста.

Новий крематорій має стати важливою частиною міської інфраструктури. У Львові, як і в багатьох великих містах України, спостерігається дефіцит місць на кладовищах, тож сучасна альтернатива традиційному похованню є нагальною потребою.

Популярність кремації в Україні поступово зростає. За даними соціологів, понад половина українців (53,5 %) ставляться до цього виду поховання позитивно, тоді як ще десять років тому таких було вдвічі менше. Частка кремацій у загальній кількості поховань нині становить близько 8 %, але тенденція невпинно зростає.

Для порівняння, у багатьох країнах Європи кремація вже стала основним вибором: у Швеції частка таких поховань перевищує 80 %, у Німеччині — близько 70 %, у Чехії — понад 75 %.

Експерти пояснюють це низкою причин: нестачею земельних ресурсів, зростанням вартості похоронних послуг і зміною суспільного ставлення до ритуалів.

Для Львова запуск власного крематорію — це не лише відповідь на інфраструктурний виклик, а й прояв модернізації міста. "Ми будуємо Львів майбутнього — гідний, чистий, сучасний", — підкреслив Андрій Садовий.

 



