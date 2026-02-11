ТОП автомобілів, які українці купують під час війни: імпорт зріс в рази

У 2025 році в Україну імпортували 444 860 транспортних засобів. Цей показник на 17% більший, ніж у 2024-му, проте все ще на третину менше, ніж у 2021 році.

Авто. Ілюстративне фото

За даними платформи “Опендатабот”, понад 70% імпорту транспортних засобів — це авто з пробігом. Середній вік ввезеного транспорту за рік не змінився: 9 років. До порівняння, у 2021 середній вік імпортованих автівок був 11 років.

“Найбільш запитаною маркою авто став Volkswagen, водночас Tesla Model Y стала найпопулярнішою імпортованою автівкою року”, — йдеться у повідомленні.

Найбільш затребуване авто марки Volkswagen — лідирує у 20 областях. Винятками стала Одеська область, де лідерство несподівано взяв BMW, у Чернігівській та Донецькій — Renault, а в Херсонській області лідером став мото-бренд Spark.

Серед електромобілів брендом № 1 у 22 регіонах країни стала Tesla, поступившись лише в Закарпатській області Volkswagen та у Сумській — китайському BYD.

Майже кожен п’ятий ввезений транспортний засіб був зареєстрований у столиці: 80 425 авто. Львівщина утримує друге місце — 51 730 автівок. До п’ятірки лідерів також увійшли Київська (28 179), Дніпропетровська (26 311) та Рівненська (23 608) області.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що деякі українці не відмовляють собі в розкоші під час війни — майже 9 тисяч дорогих автомобілів завезли в Україну у 2025 році.

У Державній митній службі України на офіційний запит порталу “Коментарі” надали інформацію щодо кількості автотранспортних засобів ввезених в Україну за ціновою категорією у 2025 році.