ТОП автомобилей, которые украинцы покупают во время войны: импорт вырос в разы

В 2025 году в Украину импортировали 444860 транспортных средств. Этот показатель на 17% больше, чем в 2024-м, однако все еще на треть меньше, чем в 2021 году.

Авто. Иллюстративное фото

По данным платформы "Опендатабот", более 70% импорта транспортных средств – это авто с пробегом. Средний возраст ввозимого транспорта за год не изменился: 9 лет. К сравнению, в 2021 году средний возраст импортируемых автомобилей был 11 лет.

"Самой популярной маркой авто стал Volkswagen, в то же время Tesla Model Y стала самым популярным импортированным автомобилем года", — говорится в сообщении.

Наиболее востребованный автомобиль марки Volkswagen — лидирует в 20 областях. Исключением стала Одесская область, где лидерство неожиданно взял BMW, в Черниговской и Донецкой – Renault, а в Херсонской области лидером стал мото-бренд Spark.

Среди электромобилей брендом № 1 в 22 регионах страны стала Tesla, уступив только Закарпатской области Volkswagen и Сумской — китайскому BYD.

Почти каждое пятое ввезенное транспортное средство было зарегистрировано в столице: 80 425 авто. Львовщина удерживает второе место — 51 730 автомобилей. В пятерку лидеров также вошли Киевская (28 179), Днепропетровская (26 311) и Ровенская (23 608) области.

В Государственной таможенной службе Украины по официальному запросу портала "Комментарии" предоставили информацию о количестве автотранспортных средств ввезенных в Украину по ценовой категории в 2025 году.