Таких бронювань більше не буде: жорсткі зміни в мобілізації уже у 2026 році

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Кречмаровская Наталия
Прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що уряд фіналізував зміни в системі бронювання.
Бронювання від мобілізації. Фото портал "Коментарі"
За його словами, головне завдання встановити чесні й зрозумілі правила для всіх, хто працює в тилу, і насамперед для тих, хто воює.
Серед головних змін вказав:
1. Критичність підприємства відокремлюємо від його економічних показників. Для сфер, які реально працюють на оборону та економіку: ОПК, енергетика, зв’язок, логістика, ЖКП та інші, нічого не змінилося. При цьому галузеві та регіональні критерії критичності буде оновлено й перевірятимуть на зловживання.
2. Максимальний рівень бронювання, зокрема для енергетики та ОПК, більше не становитиме 100%.
3. Міністерство оборони посилює відповідальність за ухилення від служби. Правила мають бути однакові для всіх.
4. Готуємо механізм 100% бронювання за умови виконання мобілізаційного зобов'язання.
Планується затвердити прозорий і дієвий механізм до 1 грудня. Кінцева мета, за словами Корецького, щоб ніхто нікого не шукав на вулицях.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді розповіли про мобілізацію в Україні.