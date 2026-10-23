Таких бронювань більше не буде: жорсткі зміни в мобілізації уже у 2026 році

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що уряд фіналізував зміни в системі бронювання.

Бронювання від мобілізації. Фото портал "Коментарі"

За його словами, головне завдання встановити чесні й зрозумілі правила для всіх, хто працює в тилу, і насамперед для тих, хто воює.

“Щомісяця кількість заброньованих зростає на десятки тисяч. А люди, які захищають країну п’ятий рік, повинні мати можливість повертатися зі служби додому. Тому ухвалюємо складні, але необхідні рішення”, — підкреслив він.

Серед головних змін вказав:

1. Критичність підприємства відокремлюємо від його економічних показників. Для сфер, які реально працюють на оборону та економіку: ОПК, енергетика, зв’язок, логістика, ЖКП та інші, нічого не змінилося. При цьому галузеві та регіональні критерії критичності буде оновлено й перевірятимуть на зловживання.

2. Максимальний рівень бронювання, зокрема для енергетики та ОПК, більше не становитиме 100%.

“Водночас роботу тих, хто виробляє озброєння чи тримає критичну інфраструктуру, ми не послабимо. Якщо для безперебійної роботи потрібно забронювати більше, підприємство зможе подати обґрунтоване звернення до Координаційного центру”, — пояснив він.

3. Міністерство оборони посилює відповідальність за ухилення від служби. Правила мають бути однакові для всіх.

4. Готуємо механізм 100% бронювання за умови виконання мобілізаційного зобов'язання.

“Підприємство зможе повністю бронювати працівників, якщо регулярно добровільно залучатиме частину з них до військової служби. Принципово, щоб людина знала, куди йде і на який термін. За нею зберігаються робоче місце і зарплата”, — пояснив прем’єр.

Планується затвердити прозорий і дієвий механізм до 1 грудня. Кінцева мета, за словами Корецького, щоб ніхто нікого не шукав на вулицях.

“Ці рішення не означають посилення мобілізації вже завтра. Вони потрібні насамперед, щоб навести лад у бронюванні й викорінити зловживання”, — підсумував Корецький.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді розповіли про мобілізацію в Україні.



