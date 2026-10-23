Таких бронирований больше не будет: жесткие изменения в мобилизации уже в 2026 году

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Кречмаровская Наталия
Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что правительство финализировало изменения в системе бронирования.
Бронирование от мобилизации. Фото портал "Комментарии"
По его словам, главная задача установить честные и понятные правила для всех работающих в тылу и прежде всего для тех, кто воюет.
Среди главных изменений указал:
1. Критичность предприятия отделяем от его экономических характеристик. Для сфер, реально работающих на оборону и экономику: ОПК, энергетика, связь, логистика, ЖКУ и другие, ничего не изменилось. При этом отраслевые и региональные критерии критичности будут обновлены и будут проверяться на злоупотребления.
2. Максимальный уровень бронирования, в частности для энергетики и ОПК, больше не составит 100%.
3. Министерство обороны ужесточает ответственность за уклонение от службы. Правила должны быть одинаковыми для всех.
4. Готовим механизм 100% бронирования при выполнении мобилизационного обязательства.
Планируется утвердить прозрачный и действенный механизм до 1 декабря. Конечная цель, по словам Корецкого, чтобы никто никого не искал на улицах.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде рассказали о мобилизации в Украине.