Таких бронирований больше не будет: жесткие изменения в мобилизации уже в 2026 году

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что правительство финализировало изменения в системе бронирования.

Бронирование от мобилизации. Фото портал "Комментарии"

По его словам, главная задача установить честные и понятные правила для всех работающих в тылу и прежде всего для тех, кто воюет.

"Ежемесячно количество забронированных растет на десятки тысяч. А люди, защищающие страну пятый год, должны иметь возможность возвращаться из службы домой. Поэтому принимаем сложные, но необходимые решения", — подчеркнул он.

Среди главных изменений указал:

1. Критичность предприятия отделяем от его экономических характеристик. Для сфер, реально работающих на оборону и экономику: ОПК, энергетика, связь, логистика, ЖКУ и другие, ничего не изменилось. При этом отраслевые и региональные критерии критичности будут обновлены и будут проверяться на злоупотребления.

2. Максимальный уровень бронирования, в частности для энергетики и ОПК, больше не составит 100%.

"В то же время работу тех, кто производит вооружение или удерживает критическую инфраструктуру, мы не ослабим. Если для бесперебойной работы нужно забронировать больше, предприятие сможет подать обоснованное обращение в Координационный центр", — пояснил он.

3. Министерство обороны ужесточает ответственность за уклонение от службы. Правила должны быть одинаковыми для всех.

4. Готовим механизм 100% бронирования при выполнении мобилизационного обязательства.

"Предприятие сможет полностью бронировать работников, если регулярно будет добровольно привлекать часть из них в военную службу. Принципиально, чтобы человек знал, куда идет и на какой срок. За ним сохраняются рабочее место и зарплата", — пояснил премьер.

Планируется утвердить прозрачный и действенный механизм до 1 декабря. Конечная цель, по словам Корецкого, чтобы никто никого не искал на улицах.

"Эти решения не означают ужесточение мобилизации уже завтра. Они нужны прежде всего, чтобы навести порядок в бронировании и искоренить злоупотребления", — подытожил Корецкий.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде рассказали о мобилизации в Украине.



