Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
Суд у Харкові відмовив у визнанні шлюбних відносин між двома чоловіками
Суд у Харкові відмовив у визнанні шлюбних відносин між двома чоловіками

Індустріальний суд Харкова відмовив у встановленні факту шлюбних відносин між військовим Нацгвардії та його партнером.

20 березня 2026, 13:30
Проніна Анна

Індустріальний районний суд Харкова не задовольнив заяву про встановлення факту шлюбних відносин між двома чоловіками – військовослужбовцем Національної гвардії та його партнером.

Харківський суд не визнав партнерство військового та його партнера

Як передають "Коментарі", про це повідомляє журналіст hromadske.

Йдеться про військового 17-ї бригади Нацгвардії Дмитра Лясковецького та його партнера Євгенія Донця.

Під час розгляду справи суд заслухав позиції сторін та дослідив надані докази, які, зокрема, підтверджували їхнє спільне проживання.

Рішення у справі було оголошене 20 березня.

Пара звернулася до суду з проханням встановити факт шлюбних відносин, що могло б мати юридичні наслідки, зокрема щодо правового захисту та соціальних гарантій.

Під час оголошення рішення біля будівлі суду зібралися групи людей із закритими обличчями, які вигукували гасла проти одностатевих стосунків.

В українській судовій практиці вже є випадки встановлення фактичних шлюбних відносин між одностатевими партнерами.

Зокрема, у червні 2025 року Деснянський районний суд Києва визнав факт спільного проживання однією сім’єю двох чоловіків – українського дипломата та його партнера.

Тоді суд зазначив, що законодавство України передбачає можливість визнання фактичних шлюбних відносин для різностатевих пар, які проживають разом без офіційної реєстрації шлюбу. У тому рішенні було встановлено аналогічний факт і для одностатевої пари.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв, чи готова ПЦУ благословляти одностатеві шлюби. Подробиці погляду Церкви на такі стосунки окреслив предстоятель ПЦУ митрополит Київський та всієї України Єпіфаній.



