Суд в Харькове отказал в признании брачных отношений между двумя мужчинами

Индустриальный районный суд Харькова не удовлетворил заявление об установлении факта брачных отношений между двумя мужчинами – военнослужащим Национальной гвардии и его партнером.

Харьковский суд не признал партнерство военного и его партнера

Речь идет о военном 17-й бригаде Нацгвардии Дмитрии Лясковецком и его партнере Евгении Донце.

В ходе рассмотрения дела суд заслушал позиции сторон и исследовал предоставленные доказательства, подтверждающие, в частности, их совместное проживание.

Решение по делу было объявлено 20 марта.

Пара обратилась в суд с просьбой установить факт брачных отношений, что могло бы иметь юридические последствия, в том числе в отношении правовой защиты и социальных гарантий.

Во время оглашения решения у здания суда собрались группы людей с закрытыми лицами, выкрикивавшими лозунги против однополых отношений.

В украинской судебной практике уже есть случаи установления фактических брачных отношений между однополыми партнерами.

В частности, в июне 2025 года Деснянский районный суд Киева признал факт совместного проживания одной семьей двух мужчин – украинского дипломата и его партнера.

Тогда суд отметил, что законодательство Украины предусматривает возможность признания фактических брачных отношений для разнополых пар, проживающих вместе без официальной регистрации брака. В их решении был установлен аналогичный факт и для однополой пары.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, готова ли ПЦУ благословлять однополые браки . Подробности точки зрения Церкви о таких отношениях очертил предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всей Украины Епифаний.