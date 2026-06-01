Стратегічний запас кожного українця: чим потрібно запастися у 2026 році за версією ШІ

Повномасштабна війна змінила ставлення українців до домашніх запасів. Якщо раніше стратегічний запас сприймався як перебільшення, то у 2026 році він став елементом побутової безпеки. Перебої зі світлом, ризики пошкодження інфраструктури, локальні проблеми з логістикою та сезонні загрози роблять тему запасів практичною, а не панічною. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту якими п'ятьма продуктами та товарами тривалого зберігання вкрай важливо запастися українцям у 2026 році.

Продукти. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT визначає такі п'ять категорій, якими варто запастися у 2026 році:

Питна вода та засоби її очищення — це головний ресурс. Безпечна вода потрібна не лише для пиття, а й для приготування їжі та гігієни.

Крупи та макаронні вироби — гречка, рис, вівсянка та макарони довго зберігаються, забезпечують калорії та швидко готуються.

Консерви — м'ясні, рибні та овочеві консерви залишаються одним із найнадійніших резервів через тривалий термін придатності.

Бобові - квасоля, горох і сочевиця забезпечують білок та ситість, а також можуть зберігатися місяцями.

Базові побутові товари — сіль, сірники, батарейки, ліхтарі, засоби гігієни та зарядні пристрої часто стають критично важливими швидше, ніж сама їжа.

Чат-бот Gemini вважає, що список п'яти найважливіших товарів для закупівлі має бути таким:

М'ясні та рибні консерви — якісний білок тривалого зберігання, ціна якого напряму залежить від вартості кормів та електроенергії для переробних підприємств.

Паливні брикети або сухий спирт - незамінне альтернативне джерело тепла й енергії для приготування їжі за умов можливих вимкнень світла.

Олія та тваринні жири — висококалорійні продукти, критичні для енергетичного балансу, які демонструють високу чутливість до інфляційних стрибків.

Крупи та макаронні вироби твердих сортів - основа раціону, яка через подорожчання обробки землі та палива зростатиме в ціні найпершою.

Медичні препарати першої потреби — насамперед антибіотики, знеболювальні та серцеві засоби вітчизняного й імпортного виробництва, вартість яких прив'язана до валютного курсу.

Чат-бот Grok надав такі п’ять товарів, без яких у 2026 році буде вкрай важко.

Питна вода (бутильована) — ДСНС рекомендує мати запас щонайменше на 3-5 діб. При тривалих блекаутах можливі перебої з централізованим водопостачанням, тож вода — це основа виживання.

М’ясні та рибні консерви — вони не потребують приготування, мають термін зберігання до 5 років і забезпечують організм білком, що критично при стресах та фізичних навантаженнях.

Крупи та макарони (гречка, рис, вівсянка) — це дешеве джерело енергії та ситості, яке можна приготувати навіть на багатті, туристичному пальнику чи сухому спирті.

Батарейки, павербанки та акумулятори — в умовах ймовірних віялових відключень світла вони забезпечать зв’язок, роботу ліхтариків і зарядку найнеобхідніших приладів.

Базові ліки та засоби гігієни (антисептики, бинти, знеболювальне) — аптечка першої потреби має бути вдома завжди, адже при блекаутах доступ до цілодобових мережевих аптек може бути ускладнений.

Попри певні відмінності у списках, усі три чат-боти сходяться в головному: у 2026 році українцям варто думати не про панічні закупівлі, а про продуману автономність. Вода, продукти тривалого зберігання, джерела енергії, засоби зв'язку та базові ліки формують мінімальний набір побутової стійкості.

