Стратегический запас каждого украинца: чем нужно запастись в 2026 году по версии ИИ

Полномасштабная война изменила отношение украинцев к домашним запасам. Если раньше стратегический запас воспринимался как преувеличение, то в 2026 году он стал элементом бытовой безопасности. Перебои со светом, риски повреждения инфраструктуры, локальные проблемы с логистикой и сезонные угрозы делают тему запасов практической, а не панической. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта какими пятью продуктами и товарами длительного хранения крайне важно запастись украинцам в 2026 году.

Чат-бот Chat GPT определяет следующие пять категорий, которыми стоит запастись в 2026 году:

Питьевая вода и средства ее очистки – это главный ресурс. Безопасная вода необходима не только для питья, но и для приготовления пищи и гигиены.

Крупы и макаронные изделия – гречка, рис, овсянка и макароны долго хранятся, обеспечивают калории и быстро готовятся.

Консервы — мясные, рыбные и овощные консервы остаются одним из самых надежных резервов из-за длительного срока годности.

Бобовые – фасоль, горох и чечевица обеспечивают белок и сытость, а также могут храниться месяцами.

Базовые бытовые товары – соль, спички, батарейки, фонари, средства гигиены и зарядные устройства часто становятся критически важными быстрее, чем сама еда.

Чат-бот Gemini считает, что список пяти важнейших товаров для закупки должен быть таким:

Мясные и рыбные консервы – качественный белок длительного хранения, цена которого напрямую зависит от стоимости кормов и электроэнергии для перерабатывающих предприятий.

Топливные брикеты или сухой спирт – незаменимый альтернативный источник тепла и энергии для приготовления пищи при возможных отключениях света.

Масло и животные жиры – высококалорийные продукты, критические для энергетического баланса, демонстрирующие высокую чувствительность к инфляционным скачкам.

Крупы и макаронные изделия твердых сортов – основа рациона, которая из-за подорожания обработки земли и топлива будет расти в цене первой.

Медицинские препараты первой потребности – прежде всего антибиотики, обезболивающие и сердечные средства отечественного и импортного производства, стоимость которых привязана к валютному курсу.

Чат-бот Grok предоставил такие пять товаров, без которых в 2026 году будет крайне тяжело.

Питьевая вода (бутилированная) – ГСЧС рекомендует иметь запас по меньшей мере на 3-5 суток. При длительных блекаутах возможны перебои с централизованным водоснабжением, поэтому вода – это основа выживания.

Мясные и рыбные консервы — они не нуждаются в приготовлении, имеют срок хранения до 5 лет и снабжают организм белком, что критически при стрессах и физических нагрузках.

Крупы и макароны (гречка, рис, овсянка) – это дешевый источник энергии и сытости, который можно приготовить даже на костре, туристической горелке или сухом спирте.

Батарейки, павербанки и аккумуляторы – в условиях вероятных веерных отключений света они обеспечат связь, работу фонариков и зарядку самых необходимых приборов.

Базовое лекарство и средства гигиены (антисептики, бинты, обезболивающее) — аптечка первой потребности должна быть дома всегда, ведь при блэкаутах доступ к круглосуточным сетевым аптекам может быть затруднен.

Несмотря на некоторые отличия в списках, все три чат-бота сходятся в главном: в 2026 году украинцам следует думать не о панических закупках, а о продуманной автономности. Вода, продукты длительного хранения, источники энергии, средства связи и базовое лекарство формируют минимальный набор бытовой устойчивости.

