Стало відомо, як САП обирає фонди для укладання угоди зі слідством: офіційна відповідь

Підозрюваним чи обвинуваченим в Україні пропонують підписати угоду зі слідством. Відповідно до цих угод вони зобов’язуються внести допомогу на розвиток та підтримку ЗСУ в певному розмірі. Ця допомога, як правило, вноситься або через фонд “Повернись живим” або через фонд Стерненка. Портал “Коментарі” звернувся до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, щоб з'ясувати, якими нормами законодавства регулюється зобов'язання підсудного внести відповідні кошти на підтримку ЗСУ та як обираються фонди, через які вноситься допомога.

САП. Фото портал "Коментарі"

У САП зазначили, що зміст угоди про визнання винуватості передбачений статтею 472 Кримінального процесуального кодексу України. Зміст серед іншого включає:

- беззастережне визнання підозрюваним чи обвинуваченим своєї винуватості у вчиненні кримінального правопорушення,

- обов’язки підозрюваного чи обвинуваченого щодо співпраці у викритті кримінального правопорушення, вчиненого іншою особою (якщо відповідні домовленості мали місце),

- умови часткового звільнення підозрюваного, обвинуваченого від цивільної відповідальності у вигляді відшкодування державі збитків внаслідок вчинення ним кримінального правопорушення,

- узгоджене покарання та згода підозрюваного, обвинуваченого на його призначення або на призначення покарання та звільнення від його відбування з випробуванням,

- умови застосування спеціальної конфіскації.

При цьому, наголосили в САП, суд зобов’язаний переконатися у судовому засіданні, що укладення угоди сторонами є добровільним. Тобто, пояснили у прокуратурі, не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

“Для з’ясування добровільності укладення угоди у разі необхідності суд має право витребовувати документи, у тому числі скарги підозрюваного чи обвинуваченого, подані ним під час кримінального провадження, та рішення за наслідками їх розгляду, а також викликати в судове засідання осіб та опитувати їх. Таким чином, узгодження сторонами угоди про визнання винуватості окремого обов’язку сплати підозрюваним чи обвинуваченим добровільного внеску на допомогу Збройним Силам України не суперечить положенням статей 472 та 474 КПК України, адже за добровільною згодою сторін лише доповнює її зміст”, — йдеться в офіційній відповіді.

Зазначають, що при узгодженні умови сплати благодійного внеску на допомогу ЗСУ враховується спеціалізація благодійного фонду саме на компетентній допомозі Збройних Сил.

Також повідомили, що САП підписала меморандуми про співпрацю з БО Міжнародний благодійний фонд “Повернись живим” та Міністерством цифрової трансформації України як представником національної платформи UNITED24.

“Разом з тим питання щодо обрання конкретних благодійних фондів як отримувачів добровільних благодійних внесків на потреби Збройних Сил України узгоджується сторонами угоди, що відображається в її змісті. Добровільність такого вибору підтверджується підписом підозрюваного чи обвинуваченого та перевіряється під час розгляду угоди про визнання винуватості судом”, — підсумували в САП.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді заявляли про незалежність НАБУ та САП.



