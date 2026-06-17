Стало известно, как САП выбирает фонды для заключения соглашения со следствием: официальный ответ

Подозреваемым или обвиняемым в Украине предлагается подписать соглашение со следствием. В соответствии с этими соглашениями они обязуются внести взнос на развитие и поддержку ВСУ в определенном размере. Эта помощь, как правило, вносится либо через фонд "Вернись живым", либо через фонд Стерненко. Портал "Комментарии" обратился в Специализированную антикоррупционную прокуратуру, чтобы выяснить, какими нормами законодательства регулируется обязательство подсудимого внести соответствующие средства в поддержку ВСУ и как выбираются фонды, через которые вносится помощь.

САП. Фото портал "Комментарии"

В САП отметили, что содержание соглашения о признании виновности предусмотрено статьей 472 Уголовного процессуального кодекса Украины. Содержание среди прочего включает:

- безоговорочное признание подозреваемым или обвиняемым в своей виновности в совершении уголовного правонарушения,

- обязанности подозреваемого или обвиняемого о сотрудничестве в разоблачении уголовного правонарушения, совершенного другим лицом (если соответствующие договоренности имели место),

- условия частичного освобождения подозреваемого, обвиняемого от гражданской ответственности в виде возмещения государству ущерба в результате совершения им уголовного правонарушения,

- согласованное наказание и согласие подозреваемого, обвиняемого на его назначение или назначение наказания и освобождение от его отбывания с испытанием,

- условия применения специальной конфискации.

При этом, подчеркнули в САП, суд обязан убедиться в судебном заседании, что заключение соглашения сторонами добровольно. То есть, пояснили в прокуратуре, не является следствием применения насилия, принуждения, угроз или последствием обещаний или действия каких-либо других обстоятельств, чем предусмотренные в соглашении.

"Для выяснения добровольности заключения соглашения в случае необходимости суд вправе истребовать документы, в том числе жалобы подозреваемого или обвиняемого, поданные им во время уголовного производства, и решение по результатам их рассмотрения, а также вызвать в судебное заседание лиц и опрашивать их. Таким образом, согласование сторонами соглашения о признании виновности отдельной обязанности уплаты подозреваемым или обвиняемым добровольного взноса на помощь Вооруженным Силам Украины не противоречит положениям статей 472 и 474 УПК Украины, ведь по добровольному согласию сторон только дополняет его содержание”, — говорится в официальном ответе.

При согласовании условия уплаты благотворительного взноса на помощь ВСУ учитывается специализация благотворительного фонда именно на компетентной помощи Вооруженных Сил.

Также сообщили, что САП подписала меморандумы о сотрудничестве с БУ Международный благотворительный фонд "Вернись живым" и Министерством цифровой трансформации Украины как представителем национальной платформы UNITED24.

"Вместе с тем вопрос о выборе конкретных благотворительных фондов в качестве получателей добровольных благотворительных взносов на нужды Вооруженных Сил Украины согласовывается сторонами соглашения, которое отражается в его содержании. Добровольность такого выбора подтверждается подписью подозреваемого или обвиняемого и проверяется при рассмотрении соглашения о признании виновности судом”, — подытожили в САП.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде заявляли о независимости НАБУ и САП.



