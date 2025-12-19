Скільки українців святкують День адвокатури: офіційні дані

В Україні 19 грудня відзначають День адвокатури. За даними Єдиного реєстру адвокатів, станом на кінець жовтня в Україні працювали 52 960 представників цієї професії.

День адвокатури в Україні відзначають 19 грудня. Фото: з відкритих джерел

Водночас, влітку Національна асоціація адвокатів України повідомляла про 53 361 чинного фахівця. Відтак, за осінь перелік адвокатів скоротився на 401 представника. Про це повідомив портал відкритих даних Опендатабот.

За даними аналітиків, загалом від початку повномасштабного російського вторгнення адвокатів в Україні побільшало на 8%. Ця професія зараз залишається переважно чоловічою, адже жінок у реєстрі адвокатів нині 41%.

У регіональному розрізі найбільше адвокатів зараз зареєстровано на Київщині — 9 258 або 18%, у столиці діє 5 550 адвокатів або 11%. На третій сходинці за кількістю фахівців адвокатури Одещина (4 016) та Дніпропетровщина (4 015).

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що з початку цього року податківці в Україні відкрили проти компаній 25 035 провадження. Це на 1,7% менше, ніж минулого року, але на 35% більше, ніж до початку повномасштабної війни. При цьому найбільше – кожне четверте провадження проти бізнесу – у 2025 році відкрито у Києві — 5 757 справ. На другому місці Дніпропетровська область — 4 738 проваджень, на третьому — Київщина — 1 467 справ.

Як писало видання "Коментарі", з початку року в Україні офіційно закрилось 11 223 компанії. Найбільше – у вересні, коли припинили роботу 1 464 підприємства. У регіональному розрізі найчастіше компанії закривались у Києві — 1 289 припинень, або 12% від загальної кількості. Далі йдуть Дніпропетровщина (824 закриття), Львівщина (772), Одещина (738) та Київщина (589).