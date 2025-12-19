Сколько украинцев отмечают День адвокатуры: официальные данные

В Украине 19 декабря отмечается День адвокатуры. По данным Единого реестра адвокатов, по состоянию на конец октября в Украине работало 52 960 представителей этой профессии.

День адвокатуры в Украине отмечается 19 декабря. Фото: из открытых источников

В то же время, летом Национальная ассоциация адвокатов Украины сообщала о 53 361 действующем специалисте. За осень перечень адвокатов сократился на 401 представителя. Об этом сообщил портал открытых данных Опендатабот.

По данным аналитиков, всего с начала полномасштабного российского вторжения число адвокатов в Украине увеличилось на 8%. Эта профессия сейчас остается преимущественно мужской, ведь женщин в реестре адвокатов сейчас 41%.

В региональном разрезе больше всего адвокатов сейчас зарегистрировано в Киевской области — 9 258 или 18%, в столице действует 5 550 адвокатов или 11%. На третьей строчке по количеству специалистов адвокатуры Одесщина (4016) и Днепропетровщина (4015).

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что с начала этого года налоговики в Украине открыли против компаний 25 035 производства. Это на 1,7% меньше, чем в прошлом году, но на 35% больше, чем до начала полномасштабной войны. При этом больше всего – каждое четвертое производство против бизнеса – в 2025 году открыто в Киеве – 5 757 дел. На втором месте Днепропетровская область — 4 738 производств, на третьем — Киевщина — 1 467 дел.

Как писало издание "Комментарии", с начала года в Украине официально закрылось 11 223 компаний. Больше всего – в сентябре, когда прекратили работу 1 464 предприятия. В региональном разрезе чаще всего компании закрывались в Киеве — 1289 прекращений, или 12% от общего количества. Далее следуют Днепропетровщина (824 закрытия), Львовщина (772), Одесщина (738) и Киевщина (589).