Ситуація критична: у Раді пропонують збирати гроші з українців

Проблеми житлового фонду в Україні не вирішувалися роками. Термін експлуатації мереж у багатьох багатоквартирних будинках давно закінчився, критична необхідність проведення капітальних ремонтів та заміни ліфтів тощо. Під час війни ситуація загострилася.

Верховна Рада України. Фото з відкритих джерел

Народний депутат Олексій Кучеренко розповів про проблеми та шляхи вирішення.

“80% житлового фонду старше 30 років. Я сьогодні читаю статистику: третина — аварійна, програма модернізації відсутня. Влада не має бюджету навіть на аварійні балкони в Кам’янському на Дніпропетровщині. Понад 60% багатоповерхівок там визнані такими, що потребують виселення та капітального ремонту. У мене питання: чи можна всі ці зрозумілі й об’єктивні факти списувати на війну або на відсутність ініціативи — мовляв, “потім усе одно розіб’ють”? Чи все-таки маємо визнати, що держава не має політичної волі рятувати житло, бо це не дає швидких рейтингів?”, — зазначив політик.

За його словами, опозиція сьогодні не має сили, щоб проштовхнути необхідні законопроєкти у Верховній Раді й змусити систему працювати.

“Можливо, в інших містах десь масово щось і зробили — я таких позитивних прикладів не знаю. І не хотів би все скидати на мерів. Для цієї програми потрібен ресурс — не тільки місцевих бюджетів, їх явно не вистачить”, — зауважив Кучеренко.

За словами народного депутата, обов’язково потрібен великий державний ресурс. А у держави, як пояснив політик, немає розуміння — що при Порошенку, що при Зеленському, у всіх його урядів.

“Вони не розуміють, що має бути державна програма, під яку треба виділяти ресурс щороку. Не один раз, а щонайменше на 10 років поспіль. Потрібно залучати інвестиційні ресурси і кошти громадян. Громадяни мають звикнути, що вони теж повинні інвестувати частину своєї частки — і що це обов’язково. Але що їх не надурять і ніхто не буде впарювати матеріали чи інженерні рішення за завищеними цінами, як це відбувається зараз”, — резюмував політик.

