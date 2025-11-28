Ситуация критическая: в Раде предлагают собирать деньги с украинцев

Проблемы жилищного фонда в Украине не решались годами. Срок эксплуатации сетей во многих многоквартирных домах давно истек, критическая необходимость проведения капитальных ремонтов и замены лифтов. Во время войны ситуация обострилась.

Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников

Народный депутат Алексей Кучеренко рассказал о проблемах и путях решения.

"80% жилищного фонда старше 30 лет. Я сегодня читаю статистику: треть — аварийная, программа модернизации отсутствует. У власти нет бюджета даже на аварийные балконы в Каменском на Днепропетровщине. Более 60% многоэтажек там признаны такими, что требуют выселения и капитального ремонта. У меня вопрос: можно ли все эти понятные и объективные факты списывать на войну или отсутствие инициативы — мол, "потом все равно разобьют"? Или все-таки должны признать, что у государства нет политической воли спасать жилье, потому что это не дает быстрых рейтингов?”, — отметил политик.

По его словам, у оппозиции сегодня нет сил, чтобы протолкнуть необходимые законопроекты в Верховной Раде и заставить систему работать.

"Возможно, в других городах где-то массово что-то и сделали – я таких положительных примеров не знаю. И не хотел бы все сбрасывать на мэров. Для этой программы нужен ресурс – не только местных бюджетов, их явно не хватит", – заметил Кучеренко.

По словам народного депутата, обязательно необходим большой государственный ресурс. А у государства, как объяснил политик, нет понимания – что при Порошенко, что при Зеленском, у всех его правительств.

“Они не понимают, что должна быть государственная программа, под которую нужно выделять ресурс ежегодно. Не один раз, а по меньшей мере на 10 лет. Следует привлекать инвестиционные ресурсы и средства граждан. Граждане должны привыкнуть, что они тоже должны инвестировать часть своей доли – и это обязательно. Но что их не обманут, и никто не будет впаривать материалы или инженерные решения по завышенным ценам, как это происходит сейчас”, — резюмировал политик.

