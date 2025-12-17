Штраф за булінг в Україні хочуть підвищити до 10 тисяч грн – заява освітнього омбудсмена

В Україні можуть суттєво посилити відповідальність за булінг у закладах освіти. Про це повідомляє освітній омбудсмен, пише "Іnterfax-Україна".

Булінг більше не зійде з рук – в Україні хочуть підвищити штраф до 10 тисяч грн

Так, Надія Лещик заявила, що чинні штрафи за булінг є занадто низькими та не виконують стримувальної функції. За її словами, оптимальний розмір штрафу має становити орієнтовно 10 тис. грн.

Вона наголосила, що нинішній штраф у розмірі 850 грн не є критичним ні для батьків, ні для педагогів. Як приклад Лещик навела випадок, коли учень-кривдник під час засідання комісії відкрито запропонував заплатити компенсацію готівкою, що свідчить про повну зневагу до чинних санкцій.

Водночас омбудсмен підкреслила, що фінансове покарання має застосовуватися разом з іншими заходами превенції. За її словами, насильство часто бере початок у сім’ї, а діти переносять побачені моделі поведінки у шкільне середовище, стаючи як булерами, так і жертвами.

Окрему увагу Лещик звернула на проблеми психологічної служби в школах. Вона зазначила, що один психолог часто змушений працювати з сотнями дітей, перевантажений паперовою роботою та фактично не має можливості системно займатися профілактикою булінгу.

Крім того, за даними омбудсмена, у 2024 році близько 20% справ про булінг не були розглянуті через сплив тримісячного строку, а частина матеріалів відхиляється судами через помилки в оформленні. У багатьох випадках батьки переводять дітей до інших шкіл, не доводячи справу до кінця, через що кривдники залишаються безкарними.

Лещик також наголосила, що деякі керівники закладів освіти не повідомляють поліцію про факти булінгу. Водночас вона підтримує законопроєкт, який передбачає збільшення строку розгляду таких справ у суді до одного року, хоча визнає, що це лише часткове вирішення проблеми.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про дослідження, яке показало несподіваний фактор, що впливає на успішність значно сильніше за фізичну активність.