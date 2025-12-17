Штраф за буллинг в Украине хотят повысить до 10 тысяч грн – заявление образовательного омбудсмена

В Украине могут существенно усилить ответственность за буллинг в учебных заведениях. Об этом сообщает образовательный омбудсмен, пишет "Интерфакс-Украина".

Булинг больше не сойдет с рук – в Украине хотят повысить штраф до 10 тысяч грн

Так, Надежда Лещик заявила, что действующие штрафы за буллинг слишком низки и не выполняют сдерживающей функции. По ее словам, оптимальный размер штрафа должен составлять ориентировочно 10 тыс. грн.

Она подчеркнула, что нынешний штраф в размере 850 грн не является критическим ни для родителей, ни для педагогов. В качестве примера Лещик привела случай, когда ученик-обидчик во время заседания комиссии открыто предложил заплатить компенсацию наличными, что свидетельствует о полном пренебрежении действующими санкциями.

В то же время омбудсмен подчеркнула, что финансовое наказание должно применяться вместе с другими мерами превенции. По ее словам, насилие часто берет начало в семье, а дети переносят увиденные модели поведения в школьную среду, становясь как булерами, так и жертвами.

Отдельное внимание Лещик обратила на проблемы психологической службы в школах. Она отметила, что один психолог часто вынужден работать с сотнями детей, перегружен бумажной работой и практически не имеет возможности системно заниматься профилактикой буллинга.

Кроме того, по данным омбудсмена, в 2024 году около 20% дел о буллинге не были рассмотрены из-за истечения трехмесячного срока, а часть материалов отклоняется судами из-за ошибок в оформлении. Во многих случаях родители переводят детей в другие школы, не доводя дело до конца, из-за чего обидчики остаются безнаказанными.

Лещик также подчеркнула, что некоторые руководители учебных заведений не сообщают полиции о фактах буллинга. В то же время, она поддерживает законопроект, предусматривающий увеличение срока рассмотрения таких дел в суде до одного года, хотя признает, что это лишь частичное решение проблемы.

