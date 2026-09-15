Шокуючий сценарій для України: що чекає на українців після війни

Завершення бойових дій стане лише початком величезної роботи. Україні доведеться відновлювати не тільки будинки та інфраструктуру, а й економіку, демографію та суспільство. Штучний інтелект спрогнозував, якщо війна завершиться у 2026 році, скільки часу знадобиться Україні для відновлення.

Україна. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Gemini називає відновлення України процесом “кількох поколінь”, а не одного десятиліття. За його оцінкою, потреби у відбудові вже перевищили 580 млрд дол. Перший, фізичний етап може зайняти близько 5-7 років. Йдеться про відновлення енергетики, мостів, залізничних шляхів, критичного житла, а також розмінування основних сільськогосподарських територій.

Але на цьому проблеми не закінчаться. Повне економічне та демографічне відновлення, за оцінкою Gemini, триватиме 15-20 років. Україні потрібно буде повернути мільйони людей, перебудувати ринок праці, модернізувати промисловість і адаптувати її до стандартів ЄС. Окремо чат-бот наголошує на психологічних і соціальних наслідках війни. Їх неможливо ліквідувати разом із відбудованими будинками.

Чат-бот Copilot оцінює основний період відновлення у 10-15 років. Перші післявоєнні роки, на його думку, будуть найскладнішими. Передусім доведеться повернути людям базові умови для життя — тепло, електроенергію, воду, дороги та роботу шкіл. І лише після цього можна буде повноцінно переходити до модернізації.

Copilot окремо звертає увагу на те, що відбудова не обмежиться фізичними об'єктами. Україні доведеться відновлювати економічну стабільність, суспільну довіру та психологічну стійкість. Водночас після завершення війни країна матиме шанс не просто відновити зруйноване, а створити сучаснішу економіку та прискорити інтеграцію до ЄС.

Чат-бот Grok також говорить про 10-15 років активної відбудови, але допускає суттєво довший сценарій.

За його оцінкою, перші 3-5 років підуть переважно на повернення базових умов життя: електроенергії, води, житла та критичної інфраструктури. Наступний етап займе ще кілька років і передбачатиме модернізацію, створення робочих місць та повернення людей.

Grok оцінює потреби України майже у 588 млрд дол. на наступне десятиліття. Водночас чат-бот застерігає: якщо мир буде нестабільним, інвестиції затримуватимуться, а корупція заважатиме використанню коштів, відбудова може розтягнутися на 20 років і більше.

Усі три чат-боти сходяться в одному: швидкої відбудови не буде. Навіть за завершення війни у 2026 році Україні знадобиться щонайменше десятиліття масштабної роботи.

Gemini дає найдовшу оцінку — до 15-20 років для повного відновлення. Copilot говорить переважно про 10-15 років, а Grok допускає як швидший сценарій у 10-12 років, так і затягування понад 20 років.

Головна різниця — в акцентах. Gemini більше говорить про демографію та соціальні наслідки, Copilot — про економічне і суспільне відновлення, а Grok — про залежність темпів від безпеки, грошей та ефективності їх використання.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, куди Україна поділа “оборонні” гроші.



