Шокирующий сценарий для Украины: что ждет украинцев после войны

Завершение боевых действий станет только началом огромной работы. Украине придется восстанавливать не только дома и инфраструктуру, но и экономику, демографию и общество. Искусственный интеллект спрогнозировал, если война завершится в 2026 году, сколько времени понадобится Украине для восстановления.

Украина. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Gemini называет восстановление Украины процессом "нескольких поколений", а не одного десятилетия. По его оценке, потребности в восстановлении уже превысили 580 млрд долларов. Первый физический этап может занять около 5-7 лет. Речь идет о восстановлении энергетики, мостов, железнодорожных путей, критического жилья, а также разминировании основных сельскохозяйственных территорий.

Но на этом проблемы не закончатся. Полное экономическое и демографическое восстановление, по оценке Gemini, будет длиться 15-20 лет. Украине нужно будет вернуть миллионы людей, перестроить рынок труда, модернизировать промышленность и адаптировать ее к стандартам ЕС. Отдельно чат-бот отмечает психологические и социальные последствия войны. Их невозможно ликвидировать вместе с отстроенными домами.

Чат-бот Copilot оценивает основной период обновления в 10-15 лет. Первые послевоенные годы, по его мнению, будут самыми сложными. Прежде всего, придется вернуть людям базовые условия для жизни — тепло, электроэнергию, воду, дороги и работу школ. И только после этого можно будет полноценно переходить к модернизации.

Copilot отдельно обращает внимание на то, что восстановление не ограничится физическими объектами. Украине придется восстанавливать экономическую стабильность, общественное доверие и психологическую устойчивость. В то же время после завершения войны у страны будет шанс не просто восстановить разрушенное, а создать более современную экономику и ускорить интеграцию в ЕС.

Чат-бот Grok также говорит о 10-15 годах активного восстановления, но допускает существенно более длительный сценарий.

По его оценке, первые 3-5 лет пойдут в основном на возвращение базовых условий жизни: электроэнергии, воды, жилья и критической инфраструктуры. Следующий этап займет еще несколько лет и будет предусматривать модернизацию, создание рабочих мест и возвращение людей.

Grok оценивает потребности Украины почти в 588 млрд долларов. на следующее десятилетие. В то же время, чат-бот предостерегает: если мир будет нестабильным, инвестиции будут задерживаться, а коррупция будет мешать использованию средств, восстановление может растянуться на 20 лет и более.

Все три чат-бота сходятся в одном: быстрого восстановления не будет. Даже после завершения войны в 2026 году Украине понадобится минимум десятилетие масштабной работы.

Gemini дает самую длинную оценку – до 15-20 лет для полного восстановления. Copilot говорит преимущественно о 10-15 годах, а Grok допускает как более быстрый сценарий в 10-12 лет, так и затяжку более 20 лет.

Главная разница – в акцентах. Gemini больше говорит о демографии и социальных последствиях, Copilot – об экономическом и общественном восстановлении, а Grok – о зависимости темпов от безопасности, денег и эффективности их использования.

Напомним: портал "Комментарии" писал, куда Украина дела "оборонные" деньги.



