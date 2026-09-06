Шоковані навіть нардепи: що насправді відбувається в західних областях України (ФОТО)

Зима буде надзвичайно складною — попереджають посадовці різних рівнів та експерти і радять виїздити з великих міст туди, де, принаймні, можна забезпечити родину теплом. До того ж посилення обстрілів змушує українців шукати можливість переїзду у більш безпечні регіони, приміром, у західні області. Однак життя там не для всіх.

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка Анна Скороход показала, які ціни зараз на оренду квартир в Ужгороді.

“Коли Ужгород в душі Монако”, — зазначила політик.

Народна депутатка зауважила, що на тлі останніх подій, місцева влада Києва та інших міст, що потерпають від обстрілів, вкотре радить планувати життя так, щоб за можливості виїжджати у більш безпечні регіони.

“У той самий час, "більш безпечні регіони", самі виїхавши з країни, заробляють на тих, хто цього зробити не може. Просто погляньте на ціни. Оренда квартири від 40 000 до 90 000 гривень на місяць. 53 тисячі, 71 тисяча, 80 тисяч. Додайте до цього заставну суму і послуги рієлтора, які складають там 100% від орендної плати за місяць”, — зазначила народна депутатка.

Політик зауважила, що картина виходить гірка — з одного боку Захід України став рятівним прихистком для багатьох, а з іншого — ми бачимо, як цинічно місцеві заробляють на цій безвиході, виставляючи прайси рівня елітної європейської нерухомості.

“Кому війна, а кому — можливість здати "двушку" за ціною вілли”, — підсумувала народна депутатка.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що народна депутатка Безугла незадоволена роботою міністра оборони України Євгена Хмари. Фактично пройшло менше ніж 50 днів від призначення, однак політик уже має купу зауважень до його роботи.