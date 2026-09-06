Шокированы даже нардепы: что происходит в западных областях Украины (ФОТО)

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Сергій Кречмаровський
Зима будет чрезвычайно сложной – предупреждают чиновники разных уровней и эксперты и советуют выезжать из больших городов туда, где, по крайней мере, можно обеспечить семью теплом. К тому же, усиление обстрелов заставляет украинцев искать возможность переезда в более безопасные регионы, например, в западные области. Однако жизнь там не для всех.
Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"
Народная депутат Анна Скороход показала, какие цены сейчас на аренду квартир в Ужгороде.
Народная депутат отметила, что на фоне последних событий, местные власти Киева и других городов, страдающих от обстрелов, в который раз советуют планировать жизнь так, чтобы по возможности выезжать в более безопасные регионы.
Политик отметила, что картина выходит горькая — с одной стороны Запад Украины стал спасительным прибежищем для многих, а с другой — мы видим, как цинично местные зарабатывают на этом безвыходном пути, выставляя прайсы уровня элитной европейской недвижимости.
Напомним: портал "Комментарии" писал , что народный депутат Безугла недовольна работой министра обороны Украины Евгения Хмары. Фактически прошло менее 50 дней от назначения, однако у политика уже есть куча замечаний к его работе.