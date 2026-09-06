Шокированы даже нардепы: что происходит в западных областях Украины (ФОТО)

Зима будет чрезвычайно сложной – предупреждают чиновники разных уровней и эксперты и советуют выезжать из больших городов туда, где, по крайней мере, можно обеспечить семью теплом. К тому же, усиление обстрелов заставляет украинцев искать возможность переезда в более безопасные регионы, например, в западные области. Однако жизнь там не для всех.

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Анна Скороход показала, какие цены сейчас на аренду квартир в Ужгороде.

"Когда Ужгород в душе Монако", — отметила политик.

Народная депутат отметила, что на фоне последних событий, местные власти Киева и других городов, страдающих от обстрелов, в который раз советуют планировать жизнь так, чтобы по возможности выезжать в более безопасные регионы.

"В то же время, "более безопасные регионы", сами уехав из страны, зарабатывают на тех, кто этого сделать не может. Просто взгляните на цены. Аренда квартиры от 40 000 до 90 000 гривен в месяц. 53 тысячи, 71 тысяча, 80 тысяч. Добавьте к этому залоговую сумму и услуги риелтора, которые составляют там 100% арендной платы за месяц”, — отметила народная депутат.

Политик отметила, что картина выходит горькая — с одной стороны Запад Украины стал спасительным прибежищем для многих, а с другой — мы видим, как цинично местные зарабатывают на этом безвыходном пути, выставляя прайсы уровня элитной европейской недвижимости.

"Кому война, а кому — возможность сдать "двушку" по цене виллы", — подытожила народная депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал , что народный депутат Безугла недовольна работой министра обороны Украины Евгения Хмары. Фактически прошло менее 50 дней от назначения, однако у политика уже есть куча замечаний к его работе.