Росія випередила Україну: в чому поступилися українці
Росія випередила Україну: в чому поступилися українці

Яке місце посідає Україна у Всесвітньому рейтингу щастя

19 березня 2026, 15:45
Автор:
Кречмаровская Наталия

Українці не щасливі. Про це свідчать результати глобального дослідження, проведеного Gallup та Оксфордським університетом.

Відповідно до Всесвітнього звіту про щастя лідирують наступні країни — 1 Фінляндія, 2 Ісландія, 3 Данія, 4 Коста-Ріка, 5 Швеція.

Україна на 111 місці між Кенією і Марокко. Варто зазначити, що Індія, якій пророкують стати мінімум третьою силою у світі, має катастрофічно нещасливе населення — 116 місце у світі. При цьому Росія на 79 місці. 

Дослідники зазначають, що розглядаючи зміни в рівні щастя з базового періоду 2006-2010 років до 2023-2025 років, майже вдвічі більше країн мали значний приріст (79), ніж значні втрати (41) серед 136 країн, що входять до рейтингу. 

“Протягом цього періоду більшість із 21 країни, які здобули один бал або більше за шкалою оцінки життя від 0 до 10, знаходяться в Центральній та Східній Європі, що відображає конвергенцію європейських рівнів щастя, яка була очевидною протягом понад десяти років. Більшість із восьми країн, де спостерігається падіння більш ніж на один пункт, знаходяться в зонах серйозних конфліктів або поблизу них”, — йдеться у звіті.

Загалом, йдеться у повідомленні, більшість західних промислово розвинених країн зараз менш щасливі, ніж у період між 2005 та 2010 роками.

"У п'ятнадцяти з них спостерігається значне падіння, порівняно з чотирма, де спостерігається значне зростання. У рейтингу змін щастя для людей віком до 25 років, Сполучені Штати, Канада, Австралія та Нова Зеландія (регіон NANZ) посідають від 122 до 133 місця у списку зі 136 країн”, — зауважили дослідники. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, скільки заборгували українці станом на березень 2026 року. 




Джерело: https://www.gallup.com/analytics/349487/world-happiness-report.aspx
