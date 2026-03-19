Росія випередила Україну: в чому поступилися українці

Кречмаровская Наталия
Українці не щасливі. Про це свідчать результати глобального дослідження, проведеного Gallup та Оксфордським університетом.
Відповідно до Всесвітнього звіту про щастя лідирують наступні країни — 1 Фінляндія, 2 Ісландія, 3 Данія, 4 Коста-Ріка, 5 Швеція.
Україна на 111 місці між Кенією і Марокко. Варто зазначити, що Індія, якій пророкують стати мінімум третьою силою у світі, має катастрофічно нещасливе населення — 116 місце у світі. При цьому Росія на 79 місці.
Дослідники зазначають, що розглядаючи зміни в рівні щастя з базового періоду 2006-2010 років до 2023-2025 років, майже вдвічі більше країн мали значний приріст (79), ніж значні втрати (41) серед 136 країн, що входять до рейтингу.
Загалом, йдеться у повідомленні, більшість західних промислово розвинених країн зараз менш щасливі, ніж у період між 2005 та 2010 роками.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, скільки заборгували українці станом на березень 2026 року.