Кречмаровская Наталия
Украинцы не счастливы. Об этом свидетельствуют результаты глобального исследования Gallup и Оксфордского университета.
Согласно Всемирному отчету о счастье лидируют следующие страны – 1 Финляндия, 2 Исландия, 3 Дания, 4 Коста-Рика, 5 Швеция.
Украина на 111-м месте между Кенией и Марокко. Стоит отметить, что Индия, которой прочат стать минимум третьей силой в мире, имеет катастрофически несчастливое население — 116 место в мире. При этом Россия находится на 79 месте.
Исследователи отмечают, что, рассматривая изменения в уровне счастья с базового периода 2006-2010 годов до 2023-2025 годов, почти вдвое больше стран имели значительный прирост (79), чем значительные потери (41) среди 136 стран, входящих в рейтинг.
В целом, говорится в сообщении, большинство западных промышленно развитых стран сейчас менее счастливы, чем в период между 2005 и 2010 годами.
