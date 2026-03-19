Украинцы не счастливы. Об этом свидетельствуют результаты глобального исследования Gallup и Оксфордского университета.

Украина-Россия. Фото портал "Комментарии"

Согласно Всемирному отчету о счастье лидируют следующие страны – 1 Финляндия, 2 Исландия, 3 Дания, 4 Коста-Рика, 5 Швеция.

Украина на 111-м месте между Кенией и Марокко. Стоит отметить, что Индия, которой прочат стать минимум третьей силой в мире, имеет катастрофически несчастливое население — 116 место в мире. При этом Россия находится на 79 месте.

Исследователи отмечают, что, рассматривая изменения в уровне счастья с базового периода 2006-2010 годов до 2023-2025 годов, почти вдвое больше стран имели значительный прирост (79), чем значительные потери (41) среди 136 стран, входящих в рейтинг.

"В течение этого периода большинство из 21 страны, получивших один балл или более по шкале оценки жизни от 0 до 10, находятся в Центральной и Восточной Европе, отражающей конвергенцию европейских уровней счастья, которая была очевидна в течение более десяти лет. Большинство из восьми стран, где наблюдается падение более чем на один пункт, находятся в зоне.

В целом, говорится в сообщении, большинство западных промышленно развитых стран сейчас менее счастливы, чем в период между 2005 и 2010 годами.

"В пятнадцати из них наблюдается значительное падение, по сравнению с четырьмя, где наблюдается значительный рост. В рейтинге изменений счастья для людей до 25 лет, Соединенные Штаты, Канада, Австралия и Новая Зеландия (регион NANZ) занимают от 122 до 133 места в списке из 136 стран”, — отметили исследователи.

