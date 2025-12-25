Поїв маринованих огірків — ледь не став «п’яним»: як водії отримують штрафи після звичайного обіду

Керування автомобілем у стані сп’яніння в Україні карається жорстко: 17 тисяч гривень штрафу та позбавлення водійських прав на рік. Однак, як з’ясувалося, ризик потрапити під статтю 130 КУпАП існує навіть для тих, хто не вживає алкоголю взагалі. Іноді достатньо… пообідати, пише "Час дій".

Штраф за їжу: які продукти та ліки можуть «обдурити» алкотестер і створити проблеми на дорозі

Юристи та медики звертають увагу: алкотестери можуть фіксувати пари спирту, які не мають нічого спільного з реальним сп’янінням. Причиною стають звичайні продукти харчування або ліки, що містять спирт чи проходять процес бродіння.

До переліку "підозрілих" продуктів входять перестиглі фрукти — банани, виноград, апельсини. Через природну ферментацію вони можуть тимчасово підвищувати показники приладу. Аналогічний ефект мають кисломолочні продукти — кефір, ряжанка, домашні йогурти, особливо якщо вони постояли в теплі.

Неочікувано до списку потрапляють і соління та маринади. Оцет, процеси бродіння та спеції можуть створювати короткочасний "алкогольний фон" у ротовій порожнині. Саме тому жарт про мариновані огірки іноді має цілком реальні наслідки.

Окрему увагу фахівці радять приділяти лікам. Багато популярних засобів від застуди або для серця містять спиртову основу. Йдеться, зокрема, про спреї для горла, сиропи від кашлю, а також корвалол, валеріану чи пустирник. У перші 20–30 хвилин після прийому алкотестер може реагувати на такі препарати.

Медики радять просте правило: після вживання продуктів чи ліків, що містять спирт або проходять ферментацію, варто зачекати щонайменше пів години перед поїздкою. За цей час пари спирту зникають, і показники повертаються до норми.

Якщо ж алкотестер показав "проміле", а водій упевнений у своїй тверезості, варто наполягати на повторному тесті або медичному огляді в лікарні. Саме медичне освідчення є вирішальним доказом у спірних ситуаціях.

Фахівці наголошують: техніка не завжди безпомилкова. Тому уважність до дрібниць — навіть до власного обіду — може зберегти не лише нерви, а й водійське посвідчення.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, за які порушення водіїв посилили покарання.