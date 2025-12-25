Поел маринованные огурцы — едва не стал «пьяным»: как водители получают штрафы после обычного обеда

Управление автомобилем в состоянии опьянения в Украине наказывается жестко: 17 тысяч гривен штрафа и лишение водительских прав в год. Однако, как выяснилось, риск попасть под статью 130 КУоАП существует даже для тех, кто вообще не употребляет алкоголь. Иногда достаточно… пообедать, пишет "Время действий".

Штраф за еду: какие продукты и лекарства могут обмануть алкотестер и создать проблемы на дороге

Юристы и медики обращают внимание: алкотестеры могут фиксировать пары спирта, не имеющие ничего общего с реальным опьянением . Причиной становятся обычные продукты питания или лекарства, содержащие спирт или проходящие процесс брожения.

В перечень "подозрительных" продуктов входят перезрелые фрукты – бананы, виноград, апельсины . Из-за природной ферментации они могут временно повышать показатели прибора. Аналогичный эффект оказывают кисломолочные продукты – кефир, ряженка, домашние йогурты , особенно если они постояли в тепле.

Неожиданно в список попадают и соленья и маринады . Уксус, процессы брожения и специи могут создавать кратковременный "алкогольный фон" в полости рта. Именно поэтому шутка о маринованых огурцах иногда имеет вполне реальные последствия.

Особое внимание специалисты советуют уделять лекарствам. Многие популярные средства от простуды или для сердца содержат спиртовое основание. Речь идет, в частности, о спреях для горла, сиропах от кашля, а также корвалоле, валерьяне или пустырнике. В первые 20–30 минут после приема Алкотестер может реагировать на такие препараты.

Медики советуют простое правило: после употребления продуктов или лекарств, содержащих спирт или проходящих ферментацию, следует подождать минимум пол часа перед поездкой . За это время пары спирта исчезают, и показатели возвращаются в норму.

Если же алкотестер показал "промилле", а водитель уверен в своей трезвости, следует настаивать на повторном тесте или медицинском осмотре в больнице. Именно медицинское признание является решающим доказательством в спорных ситуациях.

Специалисты отмечают: техника не всегда безошибочна. Поэтому внимательность к мелочам – даже к собственному обеду – может сохранить не только нервы, но и водительское удостоверение.

