Плани влади не змінилися: це боляче вдарить по українцях

Кабінет міністрів України ухвалив рішення продовжити дію чинного тарифу на електроенергію (4,32 грн за кіловат) до 31 жовтня 2026 року. На тлі прогнозів про неминуче та значне підвищення вартості електроенергії для населення ця новина позитивна. Однак не варто сильно радіти — підвищення не уникнути і воно буде значно жорсткішим, ніж планувалося.

Засновник ГО "Спілка споживачів комунальних послуг" Олег Попенко розповів, яким орієнтовно буде тариф на електроенергію для населення до 2028 року.

“Минулого року Міністерство енергетики надіслали офіційно мені відповідь, в якій було зазначено про те, що планується підвищення тарифу на електроенергію по 20% у 2026, 2027 та 2028 роках. Тобто щороку – на 20%, щоб 2028 року вийти на цифру приблизно 7,64 грн. Відповідно, ніхто не скасовував цих цифр”, — зазначив експерт.

За його словами, якщо цього року не буде підвищення, отже, на українців чекатиме більш жорстке підвищення тарифів, наприклад, наступного року.

"Тут же все впирається у вибори, політичну ситуацію. Жодна влада не захоче підвищувати тарифи під час виборчої кампанії. Тому максимально відтягує потім нас "обрадують", — зауважив Попенко.

При цьому експерт наголосив, що це не є радістю, це є тимчасовий процес. Попенко акцентував увагу, що українці не побачили жодної цифри, що ж є нинішнім тарифом 4,32 грн.

