Плани влади не змінилися: це боляче вдарить по українцях

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Кабінет міністрів України ухвалив рішення продовжити дію чинного тарифу на електроенергію (4,32 грн за кіловат) до 31 жовтня 2026 року. На тлі прогнозів про неминуче та значне підвищення вартості електроенергії для населення ця новина позитивна. Однак не варто сильно радіти — підвищення не уникнути і воно буде значно жорсткішим, ніж планувалося.
Тарифи. Фото портал "Коментарі"
Засновник ГО "Спілка споживачів комунальних послуг" Олег Попенко розповів, яким орієнтовно буде тариф на електроенергію для населення до 2028 року.
За його словами, якщо цього року не буде підвищення, отже, на українців чекатиме більш жорстке підвищення тарифів, наприклад, наступного року.
При цьому експерт наголосив, що це не є радістю, це є тимчасовий процес. Попенко акцентував увагу, що українці не побачили жодної цифри, що ж є нинішнім тарифом 4,32 грн.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що українців попереджають про необхідність підвищити тарифи на енергоресурси. Про майбутні зміни неодноразового говорили й народні депутати, і експерти. Однак деякі тарифи для населення завищені.