Планы власти не изменились: это больно ударит по украинцам

Кречмаровская Наталия
Кабинет Министров Украины принял решение продлить действие действующего тарифа на электроэнергию (4,32 грн за киловатт) до 31 октября 2026 года. На фоне прогнозов о неминуемом и значительном повышении стоимости электроэнергии для населения эта новость положительная. Однако не стоит сильно радоваться – повышения не избежать и оно будет значительно жестче, чем планировалось.
Тарифы. Фото портал "Комментарии"
Основатель ОО "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко рассказал, каким ориентировочно будет тариф на электроэнергию для населения до 2028 года.
По его словам, если в этом году не будет повышения, значит, украинцев будет ждать более жесткое повышение тарифов, например, в следующем году.
При этом эксперт подчеркнул, что это не радость, это временный процесс. Попенко акцентировал внимание, что украинцы не увидели ни одной цифры, что является нынешним тарифом 4,32 грн.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что украинцев предупреждают о необходимости повысить тарифы на энергоресурсы. О грядущих изменениях неоднократно говорили и народные депутаты, и эксперты.