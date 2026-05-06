Планы власти не изменились: это больно ударит по украинцам

Кабинет Министров Украины принял решение продлить действие действующего тарифа на электроэнергию (4,32 грн за киловатт) до 31 октября 2026 года. На фоне прогнозов о неминуемом и значительном повышении стоимости электроэнергии для населения эта новость положительная. Однако не стоит сильно радоваться – повышения не избежать и оно будет значительно жестче, чем планировалось.

Основатель ОО "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко рассказал, каким ориентировочно будет тариф на электроэнергию для населения до 2028 года.

"В прошлом году Министерство энергетики направили официально мне ответ, в котором было указано о том, что планируется повышение тарифа на электроэнергию по 20% в 2026, 2027 и 2028 годах. То есть каждый год – на 20%, чтобы в 2028 году выйти на цифру примерно 7,64 грн. Соответственно, никто не отменял эти цифры”, — отметил эксперт.

По его словам, если в этом году не будет повышения, значит, украинцев будет ждать более жесткое повышение тарифов, например, в следующем году.

"Тут же все упирается в выборы, политическую ситуацию. Ни одна власть не захочет повышать тарифы во время избирательной кампании. Поэтому максимально оттягивает потом нас "обрадуют", — заметил Попенко.

При этом эксперт подчеркнул, что это не радость, это временный процесс. Попенко акцентировал внимание, что украинцы не увидели ни одной цифры, что является нынешним тарифом 4,32 грн.

