ПФУ виплатить 8500 гривень: кому держава надасть нову грошову допомогу

Українці можуть отримати нову грошову допомогу від держави. Йдеться про виплату на поховання, розмір якої планують збільшити до 8500 гривень. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Українці зможуть отримати 8500 грн від ПФУ – хто має право на виплату

Зміна розміру допомоги пов’язана із зростанням прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність. Також перегляд виплати передбачений у рамках державного бюджету на 2026 рік.

Основою для такого рішення стали положення закону №4695-IX "Про Державний бюджет України на 2026 рік". Саме цей документ визначає соціальні стандарти, від яких залежить розмір різних державних виплат.

Станом на 2026 рік прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить 2595 гривень. З урахуванням зростання цього показника за останні роки Пенсійний фонд планує актуалізувати і розмір допомоги на поховання.

У результаті розрахунків сума одноразової виплати може становити близько 8500 гривень. Фактично держава намагається привести розмір цієї допомоги у відповідність до сучасних економічних умов.

Хто має право отримати виплату

Грошову допомогу призначають у разі смерті застрахованої особи або членів її родини, які перебували на повному утриманні.

Право на отримання коштів мають:

чоловік або дружина померлого;

діти, брати, сестри та онуки до 18 років;

діти старшого віку – якщо інвалідність настала до повноліття;

студенти до 23 років, якщо вони навчаються і не мають працездатних батьків;

батько або мати померлого;

дідусь чи бабуся за прямою лінією споріднення.

Водночас важливою умовою є те, що люди, які перебували на утриманні, не повинні мати інших джерел доходу, таких як заробітна плата, пенсія або інші регулярні виплати.

Як оформити допомогу

Щоб отримати кошти, необхідно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України.

Після подання необхідних документів фахівці перевіряють інформацію про застраховану особу або факт перебування на утриманні. Після підтвердження цих даних допомога призначається одноразово і виплачується заявнику.

Фахівці зазначають, що своєчасне звернення до Пенсійного фонду та правильно оформлені документи значно прискорюють процес отримання коштів.

Таким чином, у 2026 році українці, які мають право на таку підтримку, можуть отримати одноразову допомогу у розмірі близько 8500 гривень, що стане більшою сумою порівняно з попередніми роками.

