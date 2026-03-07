logo

ПФУ выплатит 8500 гривен: кому государство предоставит новую денежную помощь
commentss НОВОСТИ Все новости

ПФУ выплатит 8500 гривен: кому государство предоставит новую денежную помощь

Пенсионный фонд Украины сообщил о возможном увеличении пособия на погребение. Размер выплаты планируется пересмотреть из-за изменения прожиточного минимума.

7 марта 2026, 20:32
Автор:
avatar

Проніна Анна

Украинцы могут получить новое пособие от государства. Речь идет о выплате захоронений, размер которой планируют увеличить до 8500 гривен . Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

ПФУ выплатит 8500 гривен: кому государство предоставит новую денежную помощь

Украинцы смогут получить 8500 грн от ПФУ – кто имеет право на выплату

Изменение размера пособия связано с ростом прожиточного минимума для людей, потерявших трудоспособность. Также пересмотр выплат предусмотрен в рамках государственного бюджета на 2026 год.

Основой такого решения стали положения закона №4695-IX "О Государственном бюджете Украины на 2026 год" . Именно этот документ определяет социальные стандарты, от которых зависит размер разных государственных выплат.

По состоянию на 2026 год прожиточный минимум для лиц, лишившихся трудоспособности, составляет 2595 гривен . С учетом роста этого показателя за последние годы Пенсионный фонд планирует актуализировать и размер пособия на погребение.

В результате расчетов сумма единовременной выплаты может составить около 8500 гривен . Фактически государство пытается привести размер этой помощи в соответствие с современными экономическими условиями.

Кто имеет право получить выплату

Денежную помощь назначают при смерти застрахованного лица или членов его семьи, находившихся на полном содержании.

Право на получение средств имеют:

муж или жена умершего;
дети, братья, сестры и внуки младше 18 лет;
дети постарше – если инвалидность наступила к совершеннолетию;
студенты до 23 лет, если они учатся и не имеют трудоспособных родителей;
отец или мать умершего;
дедушка или бабушка по прямой линии родства.

В то же время важным условием является то, что находящиеся на удержании люди не должны иметь других источников дохода , таких как заработная плата, пенсия или другие регулярные выплаты.

Как оформить помощь

Чтобы получить средства, необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.

После представления необходимых документов специалисты проверяют информацию о застрахованном лице или факте содержания. После подтверждения этих данных помощь назначается единовременно и выплачивается заявителю .

Специалисты отмечают, что своевременное обращение в Пенсионный фонд и правильно оформленные документы значительно ускоряют процесс получения средств.

Таким образом, в 2026 году украинцы, имеющие право на такую поддержку, могут получить единовременную помощь в размере около 8500 гривен , что станет больше суммой по сравнению с предыдущими годами.

Читайте на "Комментариях", что с 1 марта повышается пенсия в Украине.



