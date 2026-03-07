Пенсіонерам підвищили ще одну виплату: за що доплачуватимуть більше щомісяця

У 2026 році українські пенсіонери отримали не лише індексацію виплат. Разом із нею збільшилася і надбавка до пенсії за понаднормовий страховий стаж. Йдеться про щомісячну доплату, яку отримують люди, що працювали довше встановленого мінімального стажу. Про це право на додаткові виплати йдеться в Законі України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Українцям підвищили надбавку до пенсії за понаднормовий стаж

Розмір цієї доплати залежить від кількох факторів, тому у кожного пенсіонера вона може відрізнятися. Основними критеріями є кількість років понаднормового стажу та розмір розрахункової пенсії, яку людині призначили під час виходу на пенсію.

В Україні понаднормовим вважається стаж, який перевищує встановлений законом мінімум. Для жінок він становить 30 років, а для чоловіків — 35 років. Саме після перевищення цих показників починає нараховуватися додаткова доплата.

Варто зазначити, що така норма діє для громадян, які вийшли на пенсію починаючи з 1 жовтня 2011 року. Якщо стаж перевищує встановлений мінімум, за кожен повний рік роботи держава нараховує додаткову надбавку.

Як розраховується доплата

За правилами пенсійного законодавства, кожен рік понаднормового стажу додає до пенсії 1% від її розрахункового розміру. Проте ця сума не може бути необмеженою.

Існує спеціальне обмеження: надбавка за один рік понаднормового стажу не може перевищувати 1% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Саме через зміну цього показника у 2026 році зросла і сама доплата.

Цьогоріч прожитковий мінімум для людей, які втратили працездатність, підвищили з 2361 гривні до 2595 гривень. Відповідно змінилася і максимальна надбавка за кожен рік понаднормового стажу.

Як змінилася доплата

У 2025 році надбавка становила 23,61 гривні за кожен рік понаднормового стажу. Після підвищення прожиткового мінімуму у 2026 році ця сума зросла до 25,95 гривні.

На перший погляд збільшення здається невеликим, однак воно накопичується залежно від кількості років понаднормової роботи.

Наприклад, якщо жінка має 35 років страхового стажу, то вона має 5 років понаднормового стажу. У такому випадку торік щомісячна доплата становила 118,05 гривні.

У 2026 році за ті самі 5 років понаднормового стажу пенсіонерка вже отримуватиме 129,75 гривні щомісяця. Тобто розмір доплати зріс на 11,7 гривні.

Чому ця надбавка важлива

Попри те, що суми можуть здаватися невеликими, для багатьох пенсіонерів навіть незначне підвищення має значення. Особливо це стосується людей із великим трудовим стажем, які працювали десятиліттями.

Крім того, надбавка за понаднормовий стаж нараховується довічно і виплачується щомісяця разом із пенсією. Тому навіть невелике збільшення поступово накопичується у загальному доході пенсіонера.

Фахівці наголошують, що у майбутньому розмір цієї доплати може змінюватися і надалі. Це залежатиме від того, як змінюватиметься прожитковий мінімум для людей, які втратили працездатність.

