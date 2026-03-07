Пенсионерам повысили еще одну выплату: за что будут доплачивать больше ежемесячно

В 2026 году украинские пенсионеры получили не только индексацию выплат. Вместе с ней увеличилась и надбавка к пенсии за сверхурочный страховой стаж . Речь идет о ежемесячной доплате, которую получают люди, работавшие дольше установленного минимального стажа. Об этом право на дополнительные выплаты говорится в Законе Украины " Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Украинцам повысили надбавку к пенсии за сверхурочный стаж

Размер этой доплаты зависит от нескольких факторов, так что у каждого пенсионера она может отличаться. Основными критериями являются количество лет сверхурочного стажа и размер расчетной пенсии , которую человеку назначили при выходе на пенсию.

В Украине сверхурочной считается стаж, превышающий установленный законом минимум. Для женщин он составляет 30 лет, а для мужчин – 35 лет. Конкретно после превышения этих характеристик начинает начисляться дополнительная доплата.

Следует отметить, что такая норма действует для граждан, вышедших на пенсию , начиная с 1 октября 2011 года . Если стаж превышает установленный минимум, каждый полный год работы государство насчитывает дополнительную надбавку.

Как рассчитывается доплата

По правилам пенсионного законодательства, каждый год сверхурочного стажа прибавляет к пенсии 1% от ее расчетного размера . Однако эта сумма не может быть неограниченной.

Существует специальное ограничение: надбавка за один год сверхурочного стажа не может превышать 1% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность .

Именно из-за изменения этого показателя в 2026 году выросла и сама доплата.

В этом году прожиточный минимум для людей, потерявших трудоспособность, повысили с 2361 гривны до 2595 гривен . Соответственно изменилась и максимальная надбавка за каждый год сверхурочного стажа.

Как изменилась доплата

В 2025 году надбавка составила 23,61 гривны за каждый год сверхурочного стажа. После повышения прожиточного минимума в 2026 году эта сумма выросла до 25,95 гривны .

На первый взгляд, увеличение кажется небольшим, однако оно накапливается в зависимости от количества лет сверхурочной работы.

Например, если женщина имеет 35 лет страхового стажа, то она имеет 5 лет сверхурочного стажа . В таком случае в прошлом году ежемесячная доплата составила 118,05 грн.

В 2026 году за те же 5 лет сверхурочного стажа пенсионерка уже будет получать 129,75 гривны ежемесячно . То есть, размер доплаты вырос на 11,7 гривны.

Почему эта надбавка важна

Несмотря на то, что суммы могут казаться небольшими, для многих пенсионеров даже незначительное повышение имеет значение. Особенно это касается людей с большим трудовым стажем, работавших десятилетиями.

Кроме того, надбавка за сверхурочный стаж начисляется пожизненно и выплачивается ежемесячно вместе с пенсией . Поэтому даже небольшое увеличение постепенно скапливается в общем доходе пенсионера.

Специалисты отмечают, что в будущем размер этой доплаты может изменяться и дальше. Это будет зависеть от того, как будет меняться прожиточный минимум для людей, потерявших трудоспособность.

