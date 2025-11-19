Отримати нове посвідчення УБД замість втраченого стало простіше: покрокова інструкція

Міністерство оборони України повідомило про рішення спростити процедуру отримання нового посвідчення учасника бойових дій (УБД) у разі його втрати або викрадення.

Спрощення стосується також отримання посвідчення українським військовим, звільненим з ворожого полону, йдеться у повідомленні пресслужби Міноборони.

Відтепер для отримання нового посвідчення УБД, не потрібно до заяви додавати документ, що підтверджує прийняття та реєстрацію заяви до Національної поліції про втрату або викрадення документа, як було раніше.

Не вимагатимуть також надавати опубліковане в друкованих ЗМІ оголошення про втрату або викрадення посвідчення.

"Крім того, тепер звільненим з полону військовослужбовцям до заяви на отримання нового посвідчення УБД не потрібно додавати матеріали службового розслідування", — зазначили в Міноборони.

Як отримати нове посвідчення УБД

Якщо чинний військовий втратив посвідчення УБД, або документ у нього викрали, він має подати рапорт командиру військової частини. Звільнені з військової служби повинні звернутися до ТЦК та СП, в якому перебувають на обліку.

Можна також звернутися до Міністерства у справах ветеранів, якщо статус УБД отримано через створену при ньому міжвідомчу комісію.

До заяви про отримання нового посвідчення УБД відтепер потрібно додати такі документи:

● копію втраченого (викраденого) посвідчення (за наявності);

● лист талонів та його копію;

● копію першої сторінки паспорта (паспорта у формі картки);

● дві кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70 % фотокартки.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Верховна Рада України ухвалила зміни до чинного законодавства, якими статус основного документа ветерана надається електронному посвідченню замість паперового.