Получить новое удостоверение УБД вместо утраченного стало проще: пошаговая инструкция

Маламура Сергій
Министерство обороны сообщило о решении упростить процедуру получения нового удостоверения участника боевых действий (УБД) в случае его потери или похищения.
Удостоверение участника боевых действий. Фото: из открытых источников
Упрощение касается также получения удостоверения украинским военным, освобожденным из вражеского плена, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.
Теперь для получения нового удостоверения УБД не нужно к заявлению добавлять документ, подтверждающий принятие и регистрацию заявления в Национальную полицию о потере или похищении документа, как было ранее.
Не будут требовать также предоставлять опубликованное в печатных СМИ объявление о потере или похищении удостоверения.
"Кроме того, теперь освобожденным из плена военнослужащим к заявлению на получение нового удостоверения УБД не нужно добавлять материалы служебного расследования", — отметили в Минобороны.
Если действующий военный потерял удостоверение УБД или документ у него похитили, он должен подать рапорт командиру воинской части. Уволенные с военной службы должны обратиться в ТЦК и СП, в котором состоят на учете.
Можно также обратиться в Министерство по делам ветеранов, если статус УБД получен через созданную при нем межведомственную комиссию.
К заявлению о получении нового удостоверения УБД необходимо добавить следующие документы:
● копию утраченного (похищенного) удостоверения (при наличии);
● лист талонов и его копию;
● копию первой страницы паспорта (паспорта в форме карты);
● две цветные фотографии размером 3×4 см на матовой бумаге, изображение лица должно занимать 65-70% фотографии.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Верховная Рада Украины приняла изменения в действующее законодательство, которым статус основного документа ветерана предоставляется электронному удостоверению вместо бумажного.