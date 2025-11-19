Получить новое удостоверение УБД вместо утраченного стало проще: пошаговая инструкция

Министерство обороны сообщило о решении упростить процедуру получения нового удостоверения участника боевых действий (УБД) в случае его потери или похищения.

Удостоверение участника боевых действий. Фото: из открытых источников

Упрощение касается также получения удостоверения украинским военным, освобожденным из вражеского плена, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

Теперь для получения нового удостоверения УБД не нужно к заявлению добавлять документ, подтверждающий принятие и регистрацию заявления в Национальную полицию о потере или похищении документа, как было ранее.

Не будут требовать также предоставлять опубликованное в печатных СМИ объявление о потере или похищении удостоверения.

"Кроме того, теперь освобожденным из плена военнослужащим к заявлению на получение нового удостоверения УБД не нужно добавлять материалы служебного расследования", — отметили в Минобороны.

Как получить новое удостоверение УБД

Если действующий военный потерял удостоверение УБД или документ у него похитили, он должен подать рапорт командиру воинской части. Уволенные с военной службы должны обратиться в ТЦК и СП, в котором состоят на учете.

Можно также обратиться в Министерство по делам ветеранов, если статус УБД получен через созданную при нем межведомственную комиссию.

К заявлению о получении нового удостоверения УБД необходимо добавить следующие документы:

● копию утраченного (похищенного) удостоверения (при наличии);

● лист талонов и его копию;

● копию первой страницы паспорта (паспорта в форме карты);

● две цветные фотографии размером 3×4 см на матовой бумаге, изображение лица должно занимать 65-70% фотографии.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Верховная Рада Украины приняла изменения в действующее законодательство, которым статус основного документа ветерана предоставляется электронному удостоверению вместо бумажного.