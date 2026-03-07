Оренда “в тіні” більше не пройде: українців можуть оштрафувати на 85 тисяч гривень за здачу квартир

В Україні можуть суттєво змінитися правила здачі житла в оренду. Держава планує посилити контроль над орендодавцями, щоб зменшити тіньовий ринок нерухомості. За порушення нових правил штрафи можуть сягати 85 тисяч гривень.

В Україні посилюють контроль за орендою житла – що зміниться для власників квартир

Наразі власники житла, які здають квартири або кімнати, зобов’язані декларувати доходи від оренди. Якщо цього не робити, податкова служба може застосувати серйозні фінансові санкції. Про це зазначено на порталі Верховної Ради.

За чинними правилами, за перше порушення штраф становить 25% від суми прихованого податку. Якщо ж податкові органи повторно виявлять таке правопорушення, сума стягнення може зрости до 51–85 тисяч гривень.

В Україні орендодавці зараз сплачують 23% податку від отриманого доходу. Саме цей високий рівень оподаткування, на думку експертів, часто змушує людей здавати житло неофіційно.

Голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк заявила, що в парламенті вже обговорюють можливість зниження податкової ставки до 7%.

Такий крок, на думку авторів ініціативи, може стимулювати орендодавців працювати легально та сплачувати податки.

Окрім цього, у 2026 році планують запустити єдину систему обліку договорів оренди житла. Вона передбачатиме обов’язкову реєстрацію кожної угоди між власником квартири та орендарем.

Таким чином держава зможе отримувати точні дані про ринок оренди та контролювати сплату податків.

Також можуть з’явитися нові вимоги для рієлторів. Зокрема, агентства нерухомості можуть зобов’язати передавати податковій інформацію про укладені угоди.

У такому випадку приховати факт здачі житла стане значно складніше.

Посилення контролю стосуватиметься не лише власників кількох квартир. Навіть якщо людина здає лише одну кімнату або невелику квартиру, вона все одно повинна буде оформити офіційний договір.

Якщо ж житло здається без договору, це може стати підставою для накладення штрафів.

Водночас нові правила можуть мати і переваги для орендодавців. Наприклад, офіційний договір дає можливість захищати свої права у суді.

У разі пошкодження майна або несплати оренди власник житла зможе вимагати компенсацію від орендаря на законних підставах.

Експерти вважають, що реформа може суттєво змінити ринок оренди в Україні. З одного боку, вона посилить контроль держави, а з іншого – може зробити правила гри більш прозорими для всіх учасників ринку.

