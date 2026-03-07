Аренда "в тени" больше не пройдет: украинцев могут оштрафовать на 85 тысяч гривен за сдачу квартир

В Украине могут измениться правила сдачи жилья в аренду. Государство планирует усилить контроль над арендодателями, чтобы снизить теневой рынок недвижимости. За нарушение новых правил штрафы могут достигать 85 тысяч гривен .

В Украине усиливают контроль за арендой жилья – что изменится для владельцев квартир

В настоящее время владельцы жилья, сдающие квартиры или комнаты, обязаны декларировать доходы от аренды. Если этого не делать, налоговая служба может применить серьезные финансовые санкции. Об этом говорится на портале Верховной Рады .

По действующим правилам за первое нарушение штраф составляет 25% от суммы скрытого налога . Если налоговые органы повторно выявят такое правонарушение, сумма взыскания может возрасти до 51–85 тысяч гривен .

В Украине арендодатели сейчас платят 23% налога от полученного дохода . Именно этот высокий уровень налогообложения, по мнению экспертов, часто заставляет людей сдавать жилье неофициально.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк заявила, что в парламенте уже обсуждают возможность снижения налоговой ставки до 7% .

Такой шаг, по мнению авторов инициативы, может стимулировать арендодателей работать легально и платить налоги.

Кроме этого, в 2026 году планируется запустить единую систему учета договоров аренды жилья . Она будет предусматривать обязательную регистрацию каждой сделки между владельцем квартиры и арендатором.

Таким образом, государство сможет получать точные данные о рынке аренды и контролировать уплату налогов.

Также могут появиться новые требования для риелторов. В частности, агентства недвижимости могут обязать передавать налоговой информацию о заключенных сделках .

В таком случае скрыть факт сдачи жилья станет гораздо сложнее.

Ужесточение контроля будет касаться не только владельцев нескольких квартир. Даже если человек сдает только одну комнату или небольшую квартиру , он все равно должен будет оформить официальный договор.

Если жилье сдается без договора, это может стать основанием для наложения штрафов.

В то же время, новые правила могут иметь и преимущества для арендодателей. К примеру, официальный договор дает возможность защищать свои права в суде .

В случае повреждения имущества или неуплаты аренды владелец жилья сможет потребовать компенсацию от арендатора на законных основаниях.

Эксперты считают, что реформа может существенно изменить рынок аренды в Украине. С одной стороны, она усилит контроль государства, а с другой – может сделать правила игры более прозрачными для всех участников рынка.

