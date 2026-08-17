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Новий удар для українців: на що злетіли тарифи до 30%

Ціна залізничного квитка в Україні залежить від дати купівлі, сезону та заповненості вагона: як не переплатити

17 серпня 2026, 19:44
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Кречмаровская Наталия

Один і той самий маршрут може коштувати пасажиру по-різному. Особливо це помітно у СВ та першому класі “Інтерсіті”.

Новий удар для українців: на що злетіли тарифи до 30%

Гривня. Ілюстративне фото

Залізничний квиток в Україні може коштувати на третину дорожче залежно від того, коли саме його купують. Це випливає з наведених правил тарифікації: найбільше динамічне ціноутворення застосовується до вагонів СВ та 1 класу поїздів “Інтерсіті”, пишуть "Українські новини".

Найдешевше купувати такий квиток заздалегідь — за 20 діб до відправлення діє базовий тариф.

Далі ціна поступово зростає: 

  • за 15-19 діб коефіцієнт становить 1,15 (+15%),

  • за 10-14 діб — 1,17 (+17%),

  • за 5-9 діб — 1,2 (+20%). 

Якщо до поїздки залишилося 1-4 доби, застосовується коефіцієнт 1,25 (+25%). А от в останню добу тариф зростає до коефіцієнта 1,3 (+30%).

Тобто квиток із базовою ціною 1000 грн при купівлі в день відправлення обійдеться вже у 1300 грн.

На вартість впливає і сезон. Для СВ та 1 класу найвищий сезонний коефіцієнт діє з 11 червня до кінця серпня — тариф збільшується на 20%. Натомість із 10 до 31 січня передбачене зниження на 15%.

Є ще один фактор — заповненість вагона. За низького попиту ціна може бути меншою до 20%, а за високого — зрости на аналогічні 20%.

Для “Інтерсіті+” діє окрема можливість заощадити: при оформленні поїздки одразу “туди та назад” пасажир отримує 10% знижки. Виняток — вагони 1 класу.

Отже, тим, хто планує подорож у СВ або 1 класі “Інтерсіті”, купувати квиток в останню мить невигідно. Чим ближче відправлення, тим вищою може бути ціна.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав,  коли буде велике подорожчання електроенергії та газу.




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