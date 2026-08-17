Новый удар для украинцев: на что взлетели тарифы до 30%

Один и тот же маршрут может стоить пассажиру по-разному. Особенно это заметно в СВ и первом классе "Интерсити".

Гривна. Иллюстративное фото

Железнодорожный билет в Украине может стоить на треть дороже в зависимости от того, когда именно его покупают. Это следует из приведенных правил тарификации: наибольшее динамическое ценообразование применяется к вагонам СВ и 1 классу поездов "Интерсити", пишут "Українські новини".

Дешевле всего покупать такой билет заранее — за 20 суток до отправления действует базовый тариф.

Далее цена постепенно растет:

за 15-19 суток коэффициент составляет 1,15 (+15%),

за 10-14 суток – 1,17 (+17%),

за 5-9 суток – 1,2 (+20%).

Если до поездки осталось 1-4 суток, применяется коэффициент 1,25 (+25%). А вот в последние сутки тариф растет до коэффициента 1,3 (+30%).

То есть билет с базовой ценой 1000 грн. при покупке в день отправления обойдется уже в 1300 грн.

На стоимость влияет и сезон. Для СВ и 1 класса самый высокий сезонный коэффициент действует с 11 июня по конец августа — тариф увеличивается на 20%. С 10 по 31 января предусмотрено снижение на 15%.

Есть еще один фактор – заполненность вагона. При низком спросе цена может быть меньше до 20%, а при высоком – возрасти на аналогичные 20%.

Для Интерсити действует отдельная возможность сэкономить: при оформлении поездки сразу туда и обратно пассажир получает 10% скидки. Исключение – вагоны 1 класса.

Следовательно, тем, кто планирует путешествие в СВ или 1 классе "Интерсити", покупать билет в последний момент невыгодно. Чем ближе отправка, тем выше может быть цена.

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