Нові правила для водіїв: кому доведеться оновлювати посвідчення кожні 5 та 15 років

Кабінет Міністрів України вніс зміни до правил отримання водійських прав та допуску людей до кермування автомобілями. Як пояснив Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, головне завдання такого рішення — крок за кроком наблизити українське законодавство до норм Європейського Союзу, а також зробити рух на дорогах безпечнішим.

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Тепер тривалість дії водійського документа напряму залежатиме від того, яким саме транспортом керує людина.

"15 років — для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів", — зазначив очільник МВС, перераховуючи категорії А1, А, В, В1 та ВЕ.

Для тих, хто керує великими машинами чи автобусами, правила будуть значно суворішими. Для категорій С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1Е та Т документи видаватимуть лише на коротший період.

"5 років — для водіїв вантажного та пасажирського транспорту", — наголосив Ігор Клименко.

Оновлення прав стане тісно пов'язаним із перевіркою фізичного стану керманичів. Коли в Україні знову запровадять обов'язкові медичні огляди під час заміни документів, регулярний контроль здоров'я раз на 15 років перетвориться на важливий інструмент контролю. Це є звичною практикою в Європі та допоможе уникнути аварій.





Особливий контроль чекає на тих, хто заробляє перевезеннями, адже вони відповідають за життя багатьох пасажирів та великі вантажі. Вони мінятимуть картки кожні 5 років і щоразу обов'язково проходитимуть лікарів.

Попри серйозні зміни, водіям не варто панікувати через заміну документів чи додаткові перевірки знань. У Міністерстві заспокоїли громадян і назвали дві важливі деталі:

Усі безстрокові чи тривалі права, які люди отримали раніше, залишаться чинними до того дня, який на них написаний.

Коли прийде час планово міняти картку через 5 або 15 років, знову йти на екзамени в сервісний центр не доведеться (якщо цього окремо не вимагатимуть інші закони).

Нові правила почнуть офіційно діяти одразу після того, як урядову постанову надрукують у державних виданняннях.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що експерти назвали перелік обов'язкових перевірок автомобіля, які допоможуть уникнути поломок, аварій і дорогого ремонту під час літньої подорожі.